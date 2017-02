Rozčúlená Milka Vášáryová: Tvrdý odkaz kotlebovcom!

Na predstavenie na bratislavskom gymnáziu sa pokúšali dostať aj neúspešný kandidátna ombudsmana za kotlebovcov Anton Čulen a poslankyňa ĽSNS Natália Grausová. To sa im však nepodarilo.

Strážnici stojaci pred budovou školy a triedy im v tom zabránili. Strana Mariana Kotlebu totiž podala na hercov trestné oznámenie na Generálnu prokuratúru za hanobenie rasy, aby zakázali hru Natálka.

Kotlebovcom sa nepáčilo, že postava s maskou na tvári v hre píše kontroverzné nápisy na stenu a súčasne kreslí hákový kríž.

„Hra je o popálenom rómskom dievčati a o obrovskom strachu jej matky a o mysli extrémistov ako takých. My sme trvali na tom, že tí, ktorí sa chcú k tomu vyjadrovať, tak nech si samotnú hru pozrú. Ale nech si ju pozrú vtedy ako ostatní dospelí a nie keď si ju pozerajú deti na škole. Keď sme sa rozprávali s tvorcami, protagonistami hry, s pani riaditeľkou, tak argument bol, že je to detské predstavenie. Práve po predstavení pre dospelých, ktoré bude úplne rovnaké, ale bude tam diskusia medzi dospelými, potom by sme sa dohodli, čo urobiť ďalej, tak, aby všetci tí, ktorí majú o tom pochybnosti mohli si predstavenie pozrieť a diskutovať,“ vyjadril sa predseda BSK Pavol Frešo.

Ku kotlebovcom a ich snahe diktovať slovenskému národu kultúru sa vyjadrila aj hrečka a členka Slovenského národného divadla Emília Vašáryová, ktorá je z celej situácie znechutená.

"Som členkou SND, neviem si predstaviť, že vôbec niekto môže zasahovať do dramaturgického plánu. Čo koho do toho, čo oni o tom vedia? Divadlo má svoju líniu a vie, prečo to robí. Samozrejme, všetci súhlasíme s vyjadrením SND. Kto si tu určuje právo, že bude hovoriť do umeleckých vecí?" rozhorčila sa herečka.

Na snahu zdiskreditovať divadelné predstavenie reagovalo aj samotné SND. Podľa nich je cieľom takéhoto konania iba to, aby sa inscenácia "plná viery v Boha a dobro" nedostala tam, kam patrí, medzi mladých ľudí.

"Predpokladáme, že ďalším dôvodom je zastrašiť učiteľov jednotlivých škôl, aby projekt Natálka do škôl nepozývali," píše sa v stanovisku SND. Toto nie je prvýkrát, kedy sa strana Mariana Kotlebu pokúša zasahovať do umeleckých vecí.