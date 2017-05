Veľké zmeny vo vedení: Nemocnica na Kramároch má nového riaditeľa!

Nemocnica na Kramároch je jednou z piatich spadajúcich pod Univerzitnú nemocnicu Bratislava. Tá jej odchod vysvetľuje tým, že Gajarská na pozíciu riaditeľky Kramárov nastúpila na dobu určitú, maximálne na polroka do uskutočnenia výberového konania. To zatiaľ neprebehlo. "Do uskutočnenia výberového konania bude viesť nemocnicu MUDr. Mayer," povedala pre TASR hovorkyňa UNB Petra Stano Maťašovská.

"Súčasné vedenie nemocnice sa rozhodlo, že ju chce iným spôsobom riadiť aj v rámci organizačnej pôsobnosti jednotlivých nemocníc," uviedol pre TASR minister zdravotníctva Tomáš Drucker. Pripomenul, že sa plánuje rozdelenie UNB. Nominácia Gajarskej prišla podľa jeho slov z Úradu pre riadenie podriadených organizácií, ktorý je súčasťou ministerstva. Po nástupe Druckera na čelo rezortu sa začali štátne nemocnice riadiť jeho prostredníctvom ako holding.

Minister Drucker bol pred niekoľkými týždňami na Kramároch pre Gajarskú na čele nemocnice upokojovať situáciu medzi zamestnancami. Podľa jeho vtedajších slov to súviselo najmä s ich obavami s uzatvorením Kramárov, ktoré sa však plánuje v horizonte niekoľkých rokov v súvislosti s projektom novej UNB. V nemocnici sa podľa informácií TASR spomínajú aj nezhody s inými novými nominantmi ministerstva.

Čítajte viac Prezident Andrej Kiska za otcom do nemocnice už chodiť nemusí. Prišla totiž takáto správa

Eva Gajarská pôsobila za prechádzajúcej vlády ako člen predstavenstva štátnej akciovky Verejné prístavy. V roku 2015 bola jednou z najlepšie platených štátnych úradníkov - žien. Pôsobila napríklad aj v Dozornej rade Bratislavskej teplárenskej či ako prokurista Slovenských elektrární.