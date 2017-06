Lenka Filipová prehovorila o svojej chorobe: Jej pauza od koncertovania bude trvať až do odvolania!

>>FOTO: Pamätáte si na krásnu superstaristku Martinu Šindlerovú? Vieme, ako vyzerá a čomu sa venuje!<<

Po špekuláciách o závažnej chorobe sa Lenka Filipová rozhodla prehovoriť o tom, ako jej je. "Je pravda, že si dávam zdravotnú pauzu. Desať rokov som ju nemala, a tak mám pocit, že si ju zaslúžim," prezradila Blesku folková speváčka dôvod, prečo ju v súčasnej chvíli jej fanúšikovia nevídajú. V januári tohto roka začala maródovať. "Z dôvodu vážneho a komplikovaného chrípkového ochorenia bohužiaľ musím svoje publikum sklamať. Nemôžem teraz bohužiaľ až do odvolania koncertovať," oznámila na svojom webe. Ale chrípka to, bohužiaľ, nie je...

"Nikdy som svoju diagnózu nikomu nepovedala a nehodlám to meniť len kvôli tomu, že sa o niečom špekuluje," povzdychla si speváčka, ktorá podľa Blesku po telefóne znela veľmi optimisticky. Časopisu Sedmička ale tiež povedala, že v podstate má to najhoršie za sebou a už sa dostáva späť do formy... "Na pódiá sa vrátim v decembri. Veľmi sa na to teším," zverila Filipová s tým, že pôjde o návrat vo veľkom štýle a odprevadí ho vydanie nového albumu.

"Rozhodne nezahálím a intenzívne pracujem na novom albume. Už dlhšiu dobu ju sľubujem a bude zameraná na keltskú hudbu, ukážky z nej som hrala už na svojich koncertoch a veľmi sa páčili. Už sa teším, až ju predstavím poslucháčom," dodala Lenka.

