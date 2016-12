Aký bude rok 2017? Kozorožci venujte sa rodine, blíženci buďte o krok vpred

Čo vás čaká a neminie v roku 2017?

Budú vám hviezdy naklonené, alebo vás čaká zlý rok?

Kozorožec 22. 12. - 20. 1.

Sústreďte sa len na to, čo sa vás týka

Práca

Rok 2017 bude pre vás v pracovnej sfére pomalší, preto prinesie možnosť realizovať aj osobné sny. Vďaka pohodovému tempu v práci udržíte krok so všetkým, čo potrebujete aj pre svoje plány. Neangažujte sa zbytočne. Využívajte svoju pracovitosť a múdrosť, investujte len do toho, čo je vašou osobnou métou. Takto bez stresu si môžete načrtnúť aj ďalšie etapy života. Všetko pôjde už samo s heslom Šťastie praje pripraveným.

Vzťahy

Všetkým zadaným sa na spoločnej ceste črtá stabilná, pokojná a ustálená plavba. Napriek tomu vaším posolstvom na rok 2017 je posilnenie rodinného kruhu. Hoci tehotenstvo či dieťa nie sú podmienka, je to ten najlepší spôsob, ako vytvoriť vysnívaný model partnerstva a dať mu zmysel.

Pre nezadaných platí – otvorte oči! Ideálnym mužom je pre vás Váha, Škorpión alebo Ryba. Pred iným Kozorožcom sa majte na pozore. Ani Baran a Býk nebudú tí praví, bývajú prelietaví.

Zdravie

Hoci pracovné vyťaženie máte rovnako radi ako úspech, hektika nie je pre váš organizmus dobrá. Všimli ste si, že stres s vami spí, vstáva, raňajkuje aj večeria? Rok 2017 svojím pohodovým tempom bude pre vás výnimočným relaxom. Okrem toho, že budete mať čas plniť svoje sny, občas si vyložíte nohy a dobijete rezervu. Keď pôjde neskôr o veľa, budete pripravení.

Úloha v roku 2017 : Obráťte pozornosť k rodine.

Stabilita, istota, zázemie – to je ideálny domov Kozorožca. Zo všetkých znamení najviac reprezentuje heslo – Môj dom, môj hrad. Jeho úlohou na rok 2017 je objaviť v tejto vzácnej jaskyni poklad. Ako? Kde? Stačí sústrediť svoju pozornosť na činnosti v spálni a jej okolí.

Vodnár 21. 1. - 22. 2.

Konečne príde to najlepšie

Práca

Čaká vás rušné obdobie plné zvratov, poznania, skúseností aj rozhodovania. Najšťastnejší ste, keď je všetko v pohybe, budete ako ryba vo vode. Dynamický a extravagantný životný štýl vyžaduje financie, vážte si prácu, ktorá ich poskytuje. Ak nie, rok 2017 je vhodný na vytýčenie budúcnosti. Hľadajte prácu, ktorá vás zabezpečí dlhodobo. Ste šikovní a kreatívni, využite tento čas na maximum.

Vzťahy

Vodnári sú najlepší priatelia, inteligentní, radi spoznávajú nových ľudí. V otázkach lásky je to zložitejšie, majú radi voľné vzťahy až nezáväzné. Tento rok však v srdcových záležitostiach prídu tie najlepšie okamihy. Šťastie na zemi! Vzťahy budú mať hlboký význam. Čas preverí oddanosť partnerov, priateľov aj nových záujemcov. Sústreďte sa dynamického Barana alebo úprimného a komunikatívneho Blíženca. Neviažte sa na Býka, Škorpióna ani na Rybu, nie sú to pre vás vhodní partneri.

Zdravie

Stále máte v sebe mierny nepokoj. Kým u iných znamení je to nervozita, pre vás stav permanentnej eufórie znamená životný pocit. Akoby vo vás driemali vznešené ciele a vás jediných nabíjal sám vesmír. Nemáte čas leňošiť. Potrebujete len vodu, vzduch, veľa spánku, ovocia, a bez ujmy v roku 2017 zabehnete tri maratóny.

Úloha v roku 2017: Zamilujte si obyčajné činnosti.

Vodnár balansuje medzi genialitou a bláznovstvom, kreatívny, extravagantný, nespútaný je stále nespokojný. Vyššie ako k hviezdam sa však ísť nedá. Čo keby ste preskúmali spodné vody? Horoskop dáva v roku 2017 do pozornosti činnosti spojené s dotykmi, prácou v záhrade, krášlením domu, balkóna, terasy.

Ryby 23. 2. - 20. 3.

Hviezdy sú vám vo všetkom naklonené

Práca

V zamestnaní pôjde všetko ľahko. Dostanete mnoho príležitostí, zapôsobíte na šéfa, vaše nápady budú ocenené, slovom, celý profesijný život bude ako prechádzka ružovou záhradou. Vďaka dobrým kolegiálnym vzťahom môžete stúpať v očiach nadriadených aj kolegov. Niekedy budete musieť obetovať vlastné pohodlie, aby ste zvládli všetky úlohy, ale usilovnosť sa vám dvojnásobne vráti. Na rozdiel od minulého roka sa to odrazí aj na financiách.

Vzťahy

Nebojte sa ukazovať city v každom ročnom období, čaká vás úspešný milostný život. Buďte otvorení a srdeční k tým, na ktorých vám záleží, rok 2017 totiž praje úprimnosti. Lásku nemusíte ukazovať okázalo, zostaňte sami sebou.

Máte šarm, ste vybavení charizmou, využite svoju láskavosť, krehkosť i melanchóliu. Ako príjemný a vnímavý spoločník vás bude priťahovať Rak, Váhy a Škorpión, ktorí majú pochopenie pre harmóniu aj umenie. Baran a Panna sú, naopak, pre Ryby priveľmi sebeckí a príliš hektickí.

Zdravie

Úspešný rok bude pre vás znamenať zrýchlenie na plný plyn. Žiadny motor však nedokáže bez prestávky pracovať 24 hodín denne. Mali by ste nastaviť svoj životný štýl tak, aby ste o úspech, ktorý sa vám po dlhom čase ponúka na všetkých frontoch, neprišli pre chorobu. Do športu sa nesiľte, lepšie sú prechádzky a wellness.

Úloha v roku 2017 : Pracujte na svojej spokojnosti.

Aj keď stále naháňate financie, nie sú pre vás v živote to najdôležitejšie. Peniaze vás neurobia spokojným ani šťastnejším. Vašou úlohou na rok 2017 je investovať viac empatie do rodiny. Harmonický domov vyžaduje vašu účasť, vložte sa do spoločných aktivít, či už je to zábava alebo upratovanie. POCIT spolupatričnosti vás uspokojí aj nabije.

Baran 21. 3. – 20. 4.

Čaká vás veľa prekvapení aj celkom nová cesta

Práca

Tento rok je ako stvorený na zmenu. Akákoľvek bude lákavá, skôr než sa rozhodnete, myslite. Neverte pekným rečiam ani inštinktom. Pred odchodom zo starého na nové miesto si všetko prerátajte a zvážte. Výhoda roku 2017 je, že sa nemusíte báť ani celkom novej profesie, pokojne sa môžete rozhodnúť pre niečo, čo ste doteraz nikdy nerobili. Stojí pri vás šťastie aj pri odchode do cudziny. Nemajte strach z ničoho, čaká vás úspech.

Vzťahy

Láske i priateľstvám je naklonených celých 12 mesiacov. Vo všetkých podobách budú vzrušujúce, láskyplné, vzťahy sa budú prehlbovať, upevňovať, city budú prekvitať. Riaďte sa hlasom srdca. Na rozdiel od kariéry vo vzťahoch netaktizujte, využite spontánnosť a otvorenosť.

Ak túžite po rodine a dieťati, je to mimoriadne vhodné obdobie na splodenie potomka aj na svadbu. Ak chcete konečne stretnúť toho pravého, dariť sa vám bude medzi Baranmi, Levmi a Vodnármi, Býkovi sa radšej vyhnite, v jeho konštelácii hrozia večné konflikty.

Zdravie

Vašou silnou stránkou je potreba byť neustále v pohybe, túto danosť povyšujete nad šport. Hoci vám Saturn pridelil balík energie aj výdrž, uvedomte si, že zastaviť sa na chvíľu má zmysel. Žijete ako utrhnutý vlak, nič nestíhate a neužívate si ani okamihy, ktoré sa nedajú zopakovať. V dlhodobom horizonte vám takýto spôsob existencie uštedrí zdravotné problémy a citovú prázdnotu. Hľadajte však záchytné body, ktoré prinesú potešenie.

Úloha v roku 2017 : Sústreďte sa na domov a na zázemie.

Dom je vaše miesto na odpočinok aj na sebarealizáciu. Urobte redizajn interiéru, zmeňte farby, vymaľujte, prestavte nábytok, kúpte obraz, pohodlné kreslo – dodajte bytu teplo domova. Vneste doň krásu, ktorá dokáže prinavrátiť vašej hektickej bytosti pohodu 2 v 1 – fyzický aj duševný relax.

Býk 21. 4. – 20. 5.

Budete mať toľko energie ako nikdy

Práca

Váš pracovný život bude úspešný, ale komplikovaný. Robte všetko pre to, aby ste energetický príval využili, pretože energia k vám neprichádza navždy. Dariť sa vám bude v skúšaní nových vecí, v realizácii nových úloh. Pozor, aby ste si prívalom energie neuškodili.

Dominantným vystupovaním si môžete v práci vytvoriť nepriateľov. Vaša úloha je opačná. Robte si plány, ale netlačte sa dopredu, aj keď sa túžite posunúť ďalej. Vaše výsledky a silná energia, ktorá z vás vychádza v tomto roku, vás zviditeľnia samy.

Vzťahy

Rok 2017 sa pre Býkov odohráva na vlne lásky. Prichádza čas partnerstva, zamilovanosti, vášne, horúcich stretnutí, sexu aj okamihov, keď sa vaša láska posunie tam, kam túžite – na oveľa hlbší a vážnejší vzťah. Na rodinu a plánovanie potomka je privčas, nedočkavosťou by ste láskyplnú idylu mohli prekaziť. Úspech vás čaká s Kozorožcami, Váhami, Blížencami. Naproti tomu znamenia Rak a Lev by boli napriek čaru osobnosti ako vaši partneri nekompatibilné.

Zdravie

Býčie užívanie života je vaša charakteristická črta, ktorá sa nikdy nezmení. Nie je chybou vyhľadávať pôžitky. Je to váš spôsob relaxu, zábavy a trávenia voľného času. Toto ventilovanie pracovnej arény, kde neustále „útočíte na červené súkno“, má opodstatnenie.

Mali by ste však korigovať gastronomické eufórie, večierky s alkoholom, sladké orgie a s nadšením vám vlastným sa vrhnúť aj na šport. V roku 2017 budete mať naň dostatok energie. Treba začať.

Úloha v roku 2017 : Investujte do svojich priateľov

Organizovanie osláv a pozývanie priateľov domov je bytostná býčia potreba. Investície do podobných podujatí nepočítajte ako výdavky, ale ako úroky, ktoré si pripisujete na účet. Priatelia sú pre vás najvyššia hodnota. V roku 2017 by sa mala táto činnosť prehĺbiť v prejavovaní náklonnosti, úprimnosti, dôvery. Vašou úlohou je upevňovanie kamarátskych, rodinných a kolegiálnych vzťahov.

Blíženci 21. 5. - 20. 6.

Odhoďte rutinu a plnou parou vpred

Práca

Tento rok sa konečne môžete zbaviť pracovného stresu a užívať si stabilitu. Všetko beží, všetko máte pod kontrolou. Svoju mentálnu energiu môžete využiť na to, čo vás teší a napĺňa, nielen na pracovné povinnosti, možno vzdelávanie, kreativita. Váš tvorivý potenciál a schopnosť byť sama sebou si všimnú aj nadriadení a dajú vám šancu posunúť sa v kariére alebo sa zviditeľniť. Aj keď to bude len zdanlivá maličkosť, v budúcnosti sa zúročí.

Vzťahy

Modré nebo a slnko vám žiaria nad hlavou až do neskorej jesene. Amor vám prinesie úprimnejšie a krajšie vzťahy i zážitky. Aj v trvalom partnerstve sa kvalitou citov posuniete o veľký kus vpred. Zasnúbenie, ponuka na sobáš, plánovanie dieťaťa – toto všetko môže prísť.

Očakávajte niečo úplne nové a nečakané! Niečo, čo tu ešte nebolo. Nového partnera hľadajte medzi Levmi, Strelcami a Rybami. Pred Rakom a Pannou radšej rýchlo zaverite dvere, vo vzťahu by vás obmedzovali.

Zdravie

V novom roku pracujte na svojej dobrej nálade. Čím viac ňou budete naplnení, tým budete mať lepšiu fyzickú aj mentálnu kondíciu, udržíte si pozitívny pohľad a budete šťastní, čo je alfa a omega pre vašu existenciu.

Ako sa teda k veciam postavíte, taký bude aj váš rok. Prekypujete energiou, ale nechoďte na DORAZ, neprepínajte sa. Ak sa potrebujete uvoľniť, hľadajte aktivity na čerstvom vzduchu.

Úloha v roku 2017: Vytvorte si náskok, buďte o krok vpred.

Poďakujte svojej otvorenej hlave, zvedavosti a geniálnej komunikácii, že vždy viete, čo sa práve deje. Vaša potreba poznať viac sa prejavuje v cestovaní, dobrodružnom spoznávaní a študovaní, nielen v cudzine. Zdokonaľujte túto prednosť, aj keď sedíte doma. Do nepoznaných svetov vás zavedú knihy. Aj čítanie s vyloženými nohami je spôsob získavania informácií.