Aký bude rok 2017? Váhy tešte sa na zmenu, strelci nadstavte si limity

Ako sa vám bude dariť v novom roku?

Čo si pre vás nachystal rok 2017?

Rak 21. 6. – 22. 7.

Veci sa budú diať rýchlo, buďte v strehu

Práca

Vaša práca či podnikanie sú celý váš život. V roku 2017 však použite svoju energiu len tam, kde to bude treba. Keď zmeny naberú nebývalý spád, môže vás to pripraviť o energiu aj o správny úsudok. Dobrou taktikou je zostať po celý čas v úzadí, ako číslo 2. Udržíte na uzde zbrklé rozhodnutia, pozorovaním získate cenné informácie a ušetrenú energiu využijete produktívnejšie. Rok nepraje novým plánom. Nasmerujte elán do rozpracovaných projektov.

Vzťahy

Ak ste zadaní, pripravte sa na najkrajšie obdobie, aké ste kedy zažili. Vo vzťahoch počas roka nič neriešte, pretože nič nevyriešite. Maličkosti sa iba zveličia, zbytočne sa zamotáte a vyvoláte konfliktné ovzdušie. Nič nie je také horúce, nechajte sa unášať pohodou a plynúcim časom.

Ak ste single, pre svoje okolie budete po celý rok zaujímaví a sexuálne príťažliví. Ako partnera si vyberte pohodového a suverénneho Kozorožca alebo očarujúce Váhy. Akčného Barana a voľnomyšlienkara Vodnára prenechajte iným znameniam.

Zdravie

Aj keď nebudete vždy v prvej línii, zrýchlený rok bude mať za následok hromadenie stresu. Prospeje vám poupratovať si vo vzťahoch, v povinnostiach, vyčistiť vzduch aj medzi priateľmi – oddeliť dobré od zlého. Vy potrebujete pokojný spánok a prajné okolie. Sústreďte sa na hodnoty. K nim patrí aj zdravie, ktoré sa vám fyzicky odvďačí za uskutočnenú očistu.

Úloha v roku 2017 : Spojte sa s prírodou a jej krásami.

Raci milujú domácku atmosféru, kuchyňu a varenie. Doplňte túto rutinu o nové impulzy, ktoré pre pracovnú ctižiadostivosť stále odkladáte do nedohľadna. V roku 2017 je vašou úlohou nechať sa ovplyvňovať prírodou, jej krásami a darmi, ročnými obdobiami i počasím. Prechádzky v lese a záhrada by sa mali pre vás stať najlepším dobíjačom bateriek.

Lev 23. 7. – 22. 8.

Nech za vás hovoria skutky, nie slová

Práca

Rok 2017 nie je čas pre tých Levov, ktorí robia všetko len pre obdiv. Bude treba pracovné nasadenie. Rok prinesie prekážky, nutnosť zastaviť sa, preto bude dôležitejšie to, čo urobíte, než snaha pútať pozornosť. Istá miera neistoty bude dokonca dobrým liekom na vašu samoľúbosť.

Do kariéry vás ponorí s väčšou rozvahou, úspech nebudete považovať za samozrejmosť. Čakajú vás zaujímavé pracovné výzvy, nebojte sa ich prijať. Postačí vám zdravé sebavedomie, nič nepreháňajte.

Vzťahy

Celý rok bude vhodným na založenie rodiny a počatie potomka. Praje aj vážnym rozhodnutiam vo vzťahoch, ako je spolužitie, zásnuby, svadba. Putá sa upevňujú a naberajú nový, silnejší až právny rozmer. Nezadaní budú mať, naopak, rušný až prelietavý rok plný románikov a príležitostí. Lev si bude rozumieť s dynamickým Baranom a citovo založenými Rybami. S inými dominantnými Levmi a so sebeckými Pannami to bude škrípať, rýchlo od nich preč.

Zdravie

Milujete svoje pohodlie a lenivosť. Tieto vlastnosti sú vám dané a nemá zmysel proti nim bojovať. Lepšie je nájsť vyvážený spôsob života. Aj keď sa vám nepáči výraz zlatá stredná cesta, práve ona je pre vás ideálna! Hľadajte styčné body medzi pohodlím a pohybom, medzi leňošením a záľubami, medzi prácou a rodinou. Víťazom budete vždy vy.

Úloha v roku 2017 : Nájdite svoj raj.

Každý Lev vždy sníva o luxuse, a keď ho nemá, vytvorí si ho. Nepotrebujete panovať celému svetu, v premenlivých udalostiach nepokojného roka 2017 vám k šťastiu bude stačiť vaša výnimočnosť, na ktorú nikto nesiahne. Svoje veľké plány momentálne nemôžete z finančných dôvodov realizovať, nájdite si teda „trón“, ktorý je k dispozícii.

Panna 23. 8. - 23. 9.

Nedajte sa pomýliť pokojným tempom

Práca

Bude sa vám zdať, akoby nový rok ani neprišiel. Pokoj vás však bude sprevádzať len do konca leta. Práce bude dosť po celých dvanásť mesiacov a jej výsledok bude obdivuhodný, ale zhoršia sa vzťahy na pracovisku.

Panna vyznáva akýsi vyšší princíp spravodlivosti, vo všetkom hľadá logiku, tentoraz bude lepší kompromis. Sústreďte sa na seba, nechoďte do konfliktov, nemajte pravdu za každú cenu. Keď k svojej pracovitosti pridáte umenie vyjsť s ľuďmi, príde posun v kariére.

Vzťahy

Pomalý priebeh roka vám pomôže krotiť vnútornú nervozitu. Láska v roku 2017 je totiž pre Panny bojiskom, kde sa hrá o veľa, ale správna cesta nie je nad partnerom víťaziť. Harmonické vzťahy v prichádzajúcom období sú pre vás dôležité, nevylievajte si preto stres na blízkych. Vaším heslom je kompromis.

Nezadaní dostanú veľa šancí na zoznámenie s tým pravým. Zaujímajte sa vo svojom okolí o akčných Býkov, domáckych Rakov alebo o Panny. Blíženci ani Váhy nebudú chápať vašu túžbu viazať sa a potrebu mať vo vzťahu stabilitu.

Zdravie

Málokedy sa v súvislosti s Pannou spomína sebeckosť – potreba uspokojiť seba samého. V súvislosti so zdravím však táto vlastnosť dáva zmysel. Rozmaznávajte sa, doprajte si to, čo vám robí dobre, a nešetrite. Vyhnite sa extrémom každého druhu, alkohol obmedzte na minimum. Spôsobujú vám nerovnováhu a vnútornú hru nervov.

Úloha v roku 2017: Okrem povinností myslite aj na potešenie.

Ste praktický človek, milujete zásady a dodržiavate ich. Premenlivé trendy nie sú vaším koníčkom, obliekate sa pekne, ale funkčne. Nie je to však jedna veľká nuda? Nemyslíte si, že je najvyšší čas robiť veci inak? Začnite maličkosťami pre radosť, ktoré budú slúžiť len a len pre potešenie.

Váhy 24. 9. - 22. 10.

Všetko bude lepšie ako minulý rok

Práca

Rýchly beh roka vás znervózni, ale na pracovný úspech nebude mať negatívny vplyv. Prichádza jedno z najlepších období vášho života. Budete nabití energiou, jediné, čo musíte vedieť, je hrať s kartami, ktoré vám nadelí život. Nebojte sa učiť nové veci, vzdelávajte sa, choďte na kurz, zdokonaľte sa v cudzom jazyku. Nemusíte sa v práci drať do popredia ani na seba upozorňovať. Prirodzene, svojimi novými schopnosťami predbehnete ostatných a dosiahnete úspech.

Vzťahy

Pred vami je rok zmien a nových začiatkov. Platí to pre trvajúce vzťahy aj pre nezadaných. Nový začiatok neznamená len rozchod či rozvod, ale aj novú životnú etapu – spoločné bývanie, svadbu, plánovanie rodiny. Ten, kto je sám a hľadá toho pravého, narazí na nekonečné množstvo príležitostí. Nechajte si radiť výlučne srdcom. Dobré vyhliadky na lásku máte s citlivými Rybami a Blížencami. Baran a Vodnár by vás ničili svojou agresívnou energiou a priamočiarosťou, nepustite si ich k telu.

Zdravie

Viac ako iné znamenia potrebujete pre svoju životnú pohodu vo všetkom vyváženosť ako misky váh, snažte sa preto udržiavať rovnováhu medzi prácou a voľnočasovými aktivitami, pohybom a odpočinkom, vzdelávaním a fyzickou prácou. Udržujte sa po celý rok v harmónii, vaše zdravie bude stabilné a kondícia výborná.

Úloha v roku 2017 Naučte sa rozhodovať.

Pre Váhy je typické, že posudzujú veci podľa vonkajšieho vzhľadu. V novom roku si všímajte viac detaily, zaujímajte sa o to, čo sa skrýva aj pod povrchom, berte do úvahy všetky okolnosti. Váš silný zmysel pre estetiku vás takto nepomýli a rozhodnutia budú komplexné a uspokojivé.

Škorpión 23. 10. - 22. 11.

Opäť prichádzajú skvelé časy

Práca

V roku 2017 by ste mali vyskúšať čo najviac nových vecí. Čím viac ich zvládnete, tým bude váš život zaujímavejší a úspešnejší. Nenáhlite sa, buďte radšej originálni. Nápady sa len pohrnú, a ak viete, čo chcete, dosiahnete to a práca nebude bez odmeny. Keď sa vynoria prekážky, zostaňte optimistickí. Berte veci také, aké sú, to je cesta. Šanca na úspech je zaručená. Pozor na financie, dôležité rozhodnutia preložte na jeseň a zimu, vtedy bude karta na vašej strane.

Vzťahy

Odporúčanie pre dlhodobé vzťahy je prosté – vystúpiť z každodennosti, skúšať nové veci, navštíviť neznáme miesta. Prostriedkami na zušľachťovanie partnerských vzťahov sú úprimnosť, otvorenosť a tolerancia.

Ak nie ste zadaní, rok 2017 je ideálnym na hľadanie, spoznávanie a zoznamovanie. Nový rok praje ľuďom pripraveným na lásku. Býk a Rak so zmyslom pre harmóniu a rodinu sú pre Škorpióna doslova požehnaním, Lev a Strelec vyžadujúci nezávislosť, vám budú iba hrať na city. Ide im o chvíľkové dobrodružstvo.

Zdravie

Vaším životným krédom je: Všetko alebo nič. Uplatňujete ho aj v životnom štýle. Do všetkého sa vrháte naplno, ale takisto ste len človek. Vaše zdravie a celková kondícia závisia od psychiky viac ako pri iných znameniach. Úspech vás vždy nabije, ale pri únave, nedostatku spánku ľahko prepadnete depresiám. Čo keby ste konečne pochopili, že menej je viac.

Úloha v roku 2017: Strážte si svoj mikrosvet.

Ani vtedy, ak máte ambíciu zviditeľniť sa ako hviezdy, nedovoľte nikomu prekročiť hranice svojho súkromia. Nepustite si ľudí do obývačky, do kuchyne ani k telu. Súkromie je pre vás najintímnejší aj najzraniteľnejší priestor. Ochraňujte ho. Zázemie a blízkosť prajnej rodiny majú pre vás väčšiu hodnotu ako publicita.

Strelec 23. 11. - 22. 12.

Úspech závisí od toho, ako si nastavíte limity

Práca

Budete ako na hojdačke. Stres, úspech, únava, radosť a frustrácia sa budú neustále striedať. Aj keď sa vám to nebude tak javiť, ste na ceste ku kariérnemu vrcholu. Len vy sami rozhodnete o tom, či chcete finančne úspešný alebo kariérne pohodový rok 2017. Práce budete mať nad hlavu, môže prísť aj nová ponuka z nečakaného miesta. Smer nech vám ukazuje dobrý pocit, nie peniaze.

Vzťahy

Prišiel čas prestať plánovať budúcnosť a konečne žiť v prítomnosti. Emócie a spontánnu náklonnosť uplatňujte aj voči milovaným, blízkym a priateľom, voči tým, ktorí prichádzajú, ale aj odchádzajú. Máte všetko, čo na spolužitie potrebujete.

Možno sa objaví niekto z minulosti, dajte mu šancu, otvorte sa. Ak hľadáte niečo nové, Amorov šíp nasmerujte presne. Nádej na dobrý vzťah máte medzi Strelcami, akčnými Baranmi a emotívnymi Rybami. Rak a Býk sú pre vás málo romantickí, ani tie najlepšie úmysly vám nemusia spolu ladiť.

Zdravie

Pred vami je turbulentný až prevratný rok, bude od vás chcieť nastaviť najvyššie možné ciele. Ak sa rozhodnete využiť tento mimoriadny čas a tvrdo popracovať na kariére a financiách, musíte sa naučiť narábať so svojou energiou. Nelámte rekordy. Stačia rekreačné aktivity. Pes, čerstvý vzduch a príroda je vaše dobíjacie trio.

Úloha v roku 2017: Posilňujte svoju individualitu, nie ego.

Vyhýbajte sa hlbokým prepadom nálad. Oberajú vás o silu, nedajte sa nimi prevalcovať. Vašou úlohou je nepodliehať týmto výkyvom, ale, naopak, sústrediť sa na upevnenie svojej individuality a slobodného ducha. Najlepšie sa vám to podarí na exotickej dovolenke, pri zážitkovej gastronómii alebo na kurze jogy.

