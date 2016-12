Andrej Bičan nevie hospodáriť s peniazmi: Manželka mi dáva vreckové!

Vyštudoval herectvo, známy je však hlavne ako moderátor a zabávač. Čo ho priviedlo do divadelného krúžku a prečo Andrej Bičan (41) o sebe vraví, že je ako rozbehnutý vlak?

Sympatický a vtipný moderátor pochádza z Bratislavy. Má o sedem rokov mladšieho brata a priznáva, že ich vzťah pre väčší vekový rozdiel nebol vždy ukážkový. Vysvetľuje: „Mal som iné záujmy. Keď on len ,nastupoval‘ do života, ja som už behal po vonku s kamarátmi a kamarátkami.“ Dnes si však rozumejú veľmi dobre, a keď je jeho brat na Slovensku, Andrej sa s ním snaží tráviť čo najviac času a vymýšľa mu program.

Celebrity, ako ich nepoznáte

Jeho to vraj za hranice na dlhší čas nikdy neťahalo. Od skončenia vysokej školy pracoval, a keďže nemá dokonalé jazykové znalosti, ktoré by v zahraničí potreboval, ostal verný rodnej krajine. „Začínal som v malých televíznych úlohách v rôznych reláciách, napríklad v Skrytej kamere. A jedného dňa si v televízii povedali, že by som mohol skúsiť aj moderovanie. Ani neviem ako, zrazu som robil pre dve televízie. So žiadnou však nemám exkluzívnu zmluvu,“ hovorí.

Má dar improvizovať a reagovať na nečakané situácie, ktoré sa v štúdiu neraz odohrajú. Či už v relácii 5 proti 5, v súťažnej šou Hra o Niké či najnovšie vo Hviezdnej párty. „Je to relácia s celebritami, ktoré sa v nej na nič nehrajú, a diváci ich zažijú v polohách, v akých ich ešte nemali možnosť vidieť. Bez toho, aby dávali pozor na každý svoj pohyb či gesto...“

Právo? Nie, herectvo!

Skončil elektrotechnickú priemyslovku. Dôvod? Vraj ho bavili počítače, no v tom čase sa tento odbor u nás ešte nedal študovať a aj na strednej škole to bol len okrajový predmet. „Takže som sa zaoberal tranzistormi, odpormi a diódami, čo ma vôbec nebavilo,“ priznáva Andrej, ktorý v tom čase začal chodiť aj do divadelného krúžku. Z jednoduchého dôvodu – navštevovala ho aj jeho tajná láska zo základnej školy.

„Keďže som s ňou chcel tráviť čas, začal som sa venovať divadlu. A chytilo ma to. Navyše, na rozdiel od priemyslovky tam bolo oveľa viac dievčat. V triede sme totiž boli samí chalani,“ smeje sa Bičan. Rozhodnutie skúsiť šťastie na prijímacích skúškach na herectvo na Vysokej škole múzických umení bolo pre jeho najbližších prekvapením. Rodičia očakávali, že pôjde študovať sociológiu, právo alebo ekonómiu. „Chcel som to skúsiť, lebo keď sme hrávali divadlo, ľudia sa smiali a plakali, už vtedy som mal talent ich zabávať. Otec nad tým nakoniec len mávol rukou. To, že ma vzali na prvý pokus, bolo pre rodičov aj pre mňa menším šokom,“ spomína Bičan.

Chcem zvoľniť tempo

Po vysokej škole však paradoxne nezakotvil v divadle ani v seriáloch. „Vtedy sa veľmi nenakrúcalo, hral som len v menších úlohách v rôznych televíznych reláciách a programoch, daboval som. Neskôr som začal moderovať. Na nedostatok práce som sa však nemohol sťažovať a dodnes sa nemôžem,“ podotýka.

Vlastne je stále v jednom kole a so smiechom vraví, že je ako rozbehnutý vlak a taký kolos nie je jednoduché zastaviť. Svoje pracovné povinnosti sa však postupne snaží okresať, aby mu ostávalo viac času na oddych. Po štyridsiatke mu vraj pomaly dochádza energia. „Donedávna to šlo akosi prirodzene, ani som nevedel, ako to všetko zvládam. Ale už chcem zvoľniť tempo. Začínam zvažovať, kam energiu investujem a ako s ňou naložím,“ hovorí Andrej. Ponuky na účinkovanie v seriáloch odmieta, ale pripúšťa, že raz možno príde čas, keď sa v nejakom objaví.

Žijeme veľmi rýchlo

Andrej je otcom troch detí. Z prvého manželstva má syna Michala, ktorý bude mať v januári 19 rokov. S druhou manželkou Editou vychováva 10-ročnú Aničku a o tri roky mladšiu Ninu. Syn žil donedávna s nimi v spoločnej domácnosti. „Rozhodol sa však, že pôjde bývať k svojej mame. Vraj u nás nemal pokoj, pretože žijeme veľmi rýchlo. A hlavne veľa povinností, ktoré treba stíhať,“ vysvetľuje Andrej so smiechom.

Zoznámenie so svojou manželkou však rozoberať nechce s vysvetlením, že je to dlhý príbeh. Edita, ktorá bola takisto pri našom rozhovore, na svojho muža prezradila aspoň to, že hoci mu domáce práce príliš nevoňajú, nič by na ňom nemenila. V sebakritike však už pokračoval Andrej osobne: „Neviem hospodáriť s peniazmi. Preto v našej rodine drží kasu manželka, čo je oveľa lepšie, ako keby som ju spravoval ja. Manželka mi dáva vreckové.“

Vizitka

Vek: 41

Bydlisko: Ivanka pri Dunaji

Stav: ženatý, manželka Edita

Deti: Michal (19), Anička (10), Nina (7)

Kde ho môžete vidieť?

Andrej je obľúbeným moderátorom a zabávačom. Moderovať začínal v televízii Luna. V súčasnosti sprevádza populárnou súťažnou šou 5 proti 5 na RTVS, v Markíze moderuje súťaž Hra o Niké a najnovšie zábavný program Hviezdna párty.

