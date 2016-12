Milenka dostala košom: Vieme, s kým bude neverník Andy Kraus tráviť Vianoce

Scenárista už údajne podal žiadosť o rozvod, so svojou milenkou však sviatkovať nebude.

Na Vianoce to u Andyho Krausa vyhrala rodina.

Hoci sa Andy Kraus (49) po prevalení nevery s Natáliou Puklušovou (32) odsťahoval od rodiny a dom v Prellenkirchene vymenil za byt v Bratislave, pri svojich deťoch je tak často, ako sa dá.

Aj pred pár dňami ho fotograf z denníka Plus JEDEN DEŇ zachytil, ako do domu, kde zostala bývať manželka Daniela s deťmi, nesie škatuľu s elektronikou.

Ako sme sa dozvedeli, scenárista chce pripraviť pre rodinu Vianoce, na aké boli všetci zvyknutí. „Andy strávi Vianoce s rodinou.

To bolo jasné od začiatku, pretože u neho sú Boris (14) so Zojou (11) na prvom mieste,“ dozvedeli sme sa zo zdroja blízkeho scenáristovi. Kde bude tráviť Vianoce Natália, to vraj zatiaľ ešte nevie ani ona sama.