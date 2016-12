Rozprávkové bytosti vs dámy s modrou krvou: Na koho sa ponášajú?

Krásky z kráľovského dvora majú s princeznami z rozprávok veľa spoločného.

Čím sú si podobné?

Popoluška zo Švédska

Princezná Madeleine je najmladší potomok kráľovskej rodiny, ale zato je v tomto škandinávskom kráľovstve zo všetkých najkrajšia. Nie div, že v roku 2008 sa umiestnila na dvanástom mieste v rebríčku najsexi princezien! Jej manželom je bankový zamestnanec Christopher O’Neill, ktorý sa po svadbe odmietol dať povýšiť do šľachtického stavu, aby mohol naďalej pracovať v banke a žiť so svojou princeznou v New Yorku. Madeleine jednoducho odmietla trón, kráľovský dvor a výhody modrej krvi. Radšej bude doma za pecou, popoluška jedna!

Šialene smutná princezná

Ak by sme hľadali parafrázu názvu krásneho rozprávkového filmu Šialene smutná princezná, zo všetkých súčasných by vyskočila Charlene. Očarujúca monacká princezná, ktorá sa vydala za syna Grace Kellyovej, monacké knieža Alberta II. (58), štýlom a krásou rozhodne nezaostáva za svojou slávnou svokrou.

Hoci bývalá olympijská plavkyňa porodila dvoru dvojčatá, až tak šťastne nepôsobí. Aj jej hmotnosť išla rapídne dolu. Prečo dámy po sobáši s princmi tak často chudnú? Akoby im šľachtický titul uberal na sile... Vstup do kráľovskej rodiny sa úbytkom na váhe neprejavil len u vojvodkyne z Cambridgea a u španielskej princeznej Letizie, ale aj na ich monackej kolegyni.

Navyše, Charlene sa stále tvári nielen smutno, ale aj neprítomne. A nikto netuší, čo sa za tým skrýva. Teda, hovorí sa o tom, že Albert nikdy nepatril k najvernejším, ale s touto informáciou išla krásna princezná do vzťahu. Pri jej chudnutí sa už začalo špekulovať aj o zdravotných problémoch. Uvidíme.

Spiaca krásavica

Dcéra monackej princeznej Caroline (59) a talianskeho športovca a obchodníka Stefana Casiraghiho (†30), nezaprie južanské korene. Aj keď je až piata v poradí na monacký trón, vedie kráľovský život. Žije so svojím priateľom v Londýne, kde píše do novín.

Je milovníčkou módy a vzhľadom na to, že je blízkou priateľkou Karla Lagerfelda, nikdy jej neunikne žiadna prehliadka od Chanelu. Ibaže na prehliadkach i počas rozhovorov stále vyzerá, akoby sa buď práve zobudila, alebo išla spať. Možno za to môžu jej zasnené oči, ktoré už využili aj fotografi rôznych reklamných magazínov. Azda by ju mal frajer poriadne vybozkávať, aby krásnu Šípkovú Charlotte zobudil...

So zlatou hviezdou na čele

Thajská princezná Sirivannavari by si mohla dať na čelo nielen zlatú, ale aj multiplatinovú hviezdu. Jednak sa to v jej rodnom Thajsku nosí, a jednak na to aj má. Princezná Siri sa radí medzi módne ikony, dokonca už predstavila v Paríži aj niekoľko svojich vlastných módnych kolekcií.

Je najmladšia z piatich detí a princeznou sa oficiálne stala až po rozhodnutí svojho dedka kráľa Pchúmipchóna Adundéta, považovaného za vôbec najbohatšieho panovníka na svete. Okrem záľuby v odievaní je aj veľmi dobrá v športe, veď je reprezentantkou Thajska v bedmintone!