Svet ovládol Mannequin Challenge: Clintonová aj Ronaldo sa stali sochami!

Svet prepadol ďalšiemu internetovému šialenstvu – zapojili sa, samozrejme, aj známe tváre.

Poznáte hru štronzo? Keď sa ozve tento povel, zostanete nehybne stáť... Čosi podobné je momentálne svetový fenomén. Reč je o Mannequin Challenge, ktorá posledné dni koluje internetom. Pointa je v tom, aby ste na určitý čas ostali nehybne stáť pri aktivite, ktorú práve robíte. Nejde o nič drastické, takže sa nemusíte báť, že by sa vám mohlo niečo stať. Samozrejme, za predpokladu, že výzvu neplníte práve niekde na priechode na ceste, kde by vás mohlo prejsť auto.

Zamrznutý Ronaldo

Fenomén sa šíri cez sociálne siete, blogy a internetové fóra. Asi jedinou podmienkou je, aby počas výzvy hrala pesnička Black Beatles od dua Rae Sremmurd a aby ste sa v priebehu niekoľkých minút nepohli. Virálny trend pobláznil internet a podobne ako pri natriasaní počas Harlem Shake spred troch rokov, aj tu sa pracuje s jednoduchým nápadom, ktorý môže mať milión podôb.

Profimedia.sk, Archív

Ľudské postavy sa menia na krajčírske figuríny, okolo ktorých krúži v jednom zábere kamera. Fenomén odštartovali študenti z Floridy, nápadu sa chytili univerzitné tímy amerického futbalu, a keď sa do celej akcie zapojila aj portugalská futbalová reprezentácia s hviezdnym Cristianom Ronaldom, bolo jasné, že ide doslova o vírus.

Politikov to baví tiež

A tak začali v klipoch mrznúť aj celebrity – účastníci televíznej tanečnej súťaže Dancing With The Stars, celé publikum programu The Late Late Show alebo speváčka Adele, ktorá vytvorila dokonca vlastnú westernovú verziu. Deň pred americkými prezidentskými voľbami nakrútila vlastné video aj Hillary Clintonová! Na palube lietadla jej asistoval manžel exprezident, ale aj spevák Jon Bon Jovi.

A to nebolo všetko! Svoj klip hodil na internet aj slávny Paul McCartney. Bláznivé video nakrútila i Blac Chyna so svojím mužom Robom Kardashianom. Len pred pár dňami sa im narodilo dieťa a Mannequin Challenge urobili priamo v pôrodnici. Američania zjavne nemajú všetkých päť pohromade...

Aj manželka amerického prezidenta Michelle Obama ukázala, že sa vie baviť a netradičnú výzvu nakrútila v Bielom dome s jedným z najznámejších amerických basketbalistov Jamesom LeBronom. Veľmi populárne je i video, ktoré pridala moderátorka Ellen DeGeneresová, ktorá nakrúcala priamo v štúdiu, kde sa vysiela jej populárna talkshow. Ellen ukázala, ako vie hrať stolný tenis.

Šíri sa internetom

Novú výzvu označujú odborníci za takzvaný internetový mém. Je to fenomén, ktorý sa šíri prostredníctvom fotiek, koláží, videí či hashtagov. Popularita spočíva aj v tom, že do akcie sa zapájajú naozaj všetci – bežní ľudia, ako aj politici či športovci, herci a speváci. Môže sa nakrúcať kdekoľvek – futbalisti nemeckej Borussie Dortmund si vybrali klubovú posilňovňu, hviezdy Realu Madrid vlastnú šatňu, basketbalisti Milwaukee Bucks zasa súkromné tímové lietadlo.

Internetové mémy menia aj popové hitparády, to vieme už od čias Gangnam Style a Harlem Shake. V posledných týždňoch okupujú popredné pozície tóny hitu Black Beatles rapovej dvojice Rae Sremmurd, pretože ich pesnička sa používa ako hudobný sprievod k väčšine videí na celom svete. Skupina sa dokonca neváhala na chvíľu „zaseknúť“ aj počas vlastného koncertu!

Aj toto obehlo svet

2012

Gangnam style - Singel juhokórejského hudobníka Psyho videli na Youtube miliardy ľudí.

2013

Mánia Harlem Shake spočívala v tridsaťsekundových videách, v ktorých ľudia v maskách tancovali na skladbu od Baauera.

2014

Ice Bucket Challenge malo aspoň podporiť výskum neurologickej choroby. Vyzbierali sa obrovské peniaze. Takto sa oblial Bill Gates.

2016

Ľudia v rámci výzvy Power of Make-up Challenge ukazovali silu mejkapu.