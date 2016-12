Tenistka Dominika Cibulková šokuje: Uprednostní kariéru pred dieťaťom?

V lete sa vydala za svojho manažéra Michala Navaru. Nedávno vyhrala turnaj majsteriek v Singapure. Dominika Cibulková (27) prežíva naozaj šťastné dni. Aké bude mať Vianoce?

Ešte stále žijete z tej senzačnej radosti zo Singapuru?

Hlavne som veľmi spokojná s tým, čo som tento rok dosiahla. Štyri tituly, sedemkrát som hrala vo finále, vyhrala som turnaj majsteriek a dosiahla kariérne maximum – piate miesto v rebríčku WTA. Jasné, že som šťastná zo singapurského triumfu, ale dlho som sa eufóriou opájať nemohla. Prečo nie? Zakrátko som už zarezávala na kondičke v Tatrách, potom som odletela na Floridu na tenisovú prípravu v Miami. A teším sa na nové výzvy.

Bez tvrdej dlhoročnej práce by ste o takých úspechoch mohli asi len snívať...

Práve táto sezóna je zadosťučinením za všetko, čo tenisu obetujeme. Viacero vecí začalo postupne do seba zapadať. Zlepšila som svoj herný prejav i myslenie na kurte, počas zápasov lepšie zvládam kľúčové a stresové situácie, som vyzretejšia na dvorci aj mimo neho.

Keď zdoláte vo finále kvalitnú súperku, po poslednej loptičke idete na zem. Až taká silná je tá emócia?

V tom okamihu možno ani neviem, čo robím, iba si užívam jedinečnú eufóriu, radosť z víťazstva. To, že som to zvládla. Obrovský tlak, ktorý som po celý turnaj cítila, v zlomku sekundy opadol. Vyhrala som!

So svojím manželom Michalom Navarom by ste vraj tenis nikdy nehrali. Nechcete riskovať nakladačku, ktorú by dostal?

To teda nie, keď si toto prečíta, bude doma oheň na streche (smiech). Na tenis je úplné drevo, preto sa ma ani nesnaží lámať, že by si so mnou zahral. A behania po kurte mám dosť aj bez neho...

Michal je manžel a manažér v jednom. S ktorým sa skôr pohádate?

Jednoznačne s manažérom. Niekedy je hrozný flegmatik, a keď na niečo zabudne alebo to vybaví na poslednú chvíľu, ide ma roztrhnúť od zlosti, lebo ja som puntičkárka a perfekcionistka. Nespomínam si však, že by som sa s ním pohádala ako s manželom. Možno to vyzerá ako klišé, ale je to tak.

Dominika Cibulková je nielen značka, ale aj firma so zamestnancami. Čo ak vás manžel požiada o zvýšenie platu?

No comment (smiech).

Vaša svadba v lete bola veľkolepá: sobáš v bratislavskom Dóme svätého Martina, hostina v kaštieli v Oponiciach. Čo bolo z toho dňa najnezabudnuteľnejšie?

Celý deň D bol neuveriteľne nádherný. Všetko do posledného detailu bolo také, ako som si to predstavovala v snoch. Najdôležitejšie bolo, že svadbu sme si maximálne užili.

V čom napríklad?

Nechýbalo nič - od čepčenia až po zábavu do skorého rána. A viete, ktorý okamih bol najkrajší? Keď som vstúpila do kostola a prvýkrát ma uvidel môj budúci manžel.

V luxusných svadobných šatách, ktoré vám šili v Španielsku. Nie je škoda, že ste si ich mohli obliecť len raz?

Ani mi nehovorte. Tie šaty, to bola láska na prvý pohľad.

Podľa bulváru vás spolu so šperkmi vyšli na 320-tisíc eur. Kde vzali také číslo?

Nechcem sa vyjadrovať k cenám a už vôbec nie k svadbe a k svadobným šatám. Spájať to s cenami je nezmysel. Bol to náš najkrajší deň. Nezáleží na tom, koľko to stálo, navyše, nevidím dôvod prepierať to v médiách.

Aký osud stihne tie šaty? Necháte si ich na pamiatku alebo ich predáte či vydražíte pre charitu?

Zatiaľ som o tom nerozmýšľala. Visia v mojom šatníku a pri pohľade na ne mi zakaždým poskočí srdiečko.

Uprednostňujete kariéru pred dieťaťom. Chcete ho až po tom, ako raketu zavesíte na klinec?

Ešte mám tenisové sny, ktoré by som si chcela splniť, ale klamala by som, keby som tvrdila, že ma nechytajú materinské nálady. Som rodinne založená, chcela by som dve deti. S Miškom radi snívame o deťoch a rodine, ale ešte máme čas. Určite sa však nebudem po kurte naháňať do štyridsiatky.

Poznáte nejakú hráčku, ktorá už má dieťa a jazdí s ním na turnaje?

Jediná, čo to dokázala, bola Kim Cijstersová. Vrátila sa s dieťaťom na okruh a ešte vyhrala aj dva grandslamy. Klobúk dole pred ňou! Ja však po niečom takom netúžim. Ak sa s manželom rozhodneme mať deti, chcem sa rodine venovať na sto percent.

Majú tenistky čas aj na priateľstvo? Ak áno, s kým vychádzate najlepšie?

Určite áno, ale medzi sebou? Úprimne o tom pochybujem. Mám na okruhu zopár dievčat, s ktorými sa z času na čas rada porozprávam. Tenis je však moja práca a ostatné tenistky moje súperky.

Precestovali ste kus sveta. Kde leží najkrajšie miesto na zemeguli?

Je pravda, že z miest, kam priletíme, vidíme väčšinou len letisko, hotel a kurty. Posledné roky to však chceme zmeniť. Ak sa podarí, snažíme sa vybehnúť aspoň na dobrú večeru alebo na ľahký shopping.

Takže nikde žiadne očarenie?

Tohto roku som prvýkrát hrala v Petrohrade a skutočne sme si ho zamilovali. Mali sme tam trochu času, a tak sme navštívili aj zopár pamiatok. Je to neuveriteľné mesto na Neve s históriou na každom rohu, ale chcete vedieť najkrajšie miesto na zemeguli? Tým je už piaty rok rovnaká destinácia na dovolenku – Maldivy.

Dokáže vás v zahraničí „skoliť“ nákupná horúčka?

Óoo, to nie je problém nikde na svete (smiech). Dôvod na kúpu niečoho pekného sa vždy nájde.

Viac sa dočítate v aktuálnom vydaní magazínu Báječná Žena.