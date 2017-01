V štýle celebrít: Outfity týchto krások vás v roku 2016 najviac nadchli

Sledujete ich štýl? Niet sa čomu čudovať, je dokonalý!

Inšpirovať sa outfitmi známych krások je skvelá pomôcka pri kombinovaní kúskov z vášho šatníka. Oprášte to, čo ste sa naučili. Toto sú celebrity, ktorých styling vás v roku 2016 zaujal najviac.

Jessica Alba

Foto: Profimedia.sk

Ak by mala na „sebe“ len úsmev, aj ta by bola neprehliadnuteľná. Jessica Alba je považovaná za hollywoodsku módnu ikonu. A my musíme súhlasiť, že právom. Ktorý z outfitov si nakombinujete vy?

Gigi Hadid

Na počet fanúšikov na sociálnej sieti sa rozhodne nemôže sťažovať. Muži po celom svete hltajú jej krásu, ženy jej dokonalý štýl. Hoci sa na prvý pohľad môže tváriť až príliš jednoducho, naozaj je detailne prepracovaný. Zahaľte sa do sivej v štýle Gigi.

Dita von Teese

Buďte ako ona a v dave sa rozhodne nestratíte. Americká modelka, herečka a tanečnica prepadla vintage móde. Kúsky, ktoré si dokáže skombinovať a obliecť niekedy naozaj vyrážajú dych. Ak ju chcete napodobniť, nezabudnite na ženskosť a nebojte sa ukázať svoje krivky v plnej paráde.