Detox medzi sviatkami: Do Silvestra si naordinujte tieto 3 zázraky!

Prehnali ste to na Vianoce? Ak ste si nevedeli odoprieť všetky tie dobroty, urobte pre svoje telo niečo skôr, ako bude neskoro.

Nie nadarmo sa Vianociam hovorí sviatky hojnosti. Ak sa u vás stoly prehýbali pod dobrotami od výmyslu sveta a vaša pevná vôľa zaštrajkovala, napravte čo sa dá do Silvestra. Ten je ďalším strašiakom vašej váhy! Naordinujte si striedmosť a tieto 3 suroviny ako bonus!

Citrón

Foto: Shutterstock.com

Rebríčku detoxikačných zázrakov kraľuje citrón. Zrýchľuje metabolizmus a zbavuje naše telo škodlivých nánosov. Vlažná voda s citrónom každé ráno pomáha užitočným baktériám žijúcim v našom tele.

Jablčný ocot

Jeho chuť vám možno bude zo začiatku nepríjemná, účinky však všetko prekonajú. Jablčný ocot sa vyrába kvasením šťavy z celých, čerstvých jabĺk. Okrem toho, že obmedzuje chuť do jedla, naštartuje aj vašu látkovú výmenu. A to je presne to čo teraz potrebujete. Denne si dajte pohár vody s lyžicou tohto zázraku.

Biely čaj

O detoxikačných účinkoch zeleného čaju ste určite počuli viac ako dosť. Očisťujúce účinky má však aj čaj biely. Obsahuje antioxidanty, ktoré nám pomáhajú bojovať s voľnými radikálmi a jeho pitie dokonca znižuje cholesterol. Po sviatkoch a pred Silvestrovskou zábavou ideálne!

