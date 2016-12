Diéty cez sviatky: Vieme, ako si užijete Vianoce ak sú nutné obmedzenia

Čo čím nahradiť, kde ubrať a na čo úplne zabudnúť?

Ak musíte zo zdravotných dôvodov dodržiavať prísnu diétu, obdobie Vianoc je pre vás skôr utrpením. Lenže čo robiť, keď takmer všetky tradičné recepty sú plné cukru a tuku? Pomôžeme vám nájsť také riešenia, aby ste pripravili dobroty, na ktorých si pochutnáte všetci spolu.

Bez cholesterolu

Ak je vaším strašiakom cholesterol, nie ste výnimka. Nízkocholesterolovú diétu by mala u nás dodržiavať polovica dospelých, len jedni o tom vôbec netušia a iní to s prehľadom ignorujú. Najjednoduchšie riešenie: obmedzte potraviny s vysokým obsahom cholesterolu.

Zakázané: tučné mäso, údeniny a vnútornosti, vaječný žĺtok, maslo, masť, plnotučné mlieko a mliečne výrobky.

Náhrady: Pri pečení cukroviniek a múčnikov hľadajte recepty, do ktorých netreba veľa celých vajec alebo žĺtkov. Žltú farbu pečiva dosiahnete tak, že časť múky nahradíte sójovou múkou. Namiesto masla použite rastlinný tuk a namiesto klasickej smotany rastlinnú. V predajniach racionálnej výživy nájdete aj rôzne náhrady vajec do varenia. Do šalátu zamiešajte majonézu s minimálnym obsahom tuku alebo časť nahraďte jogurtom.

Bez tuku

Obávate sa, že ani tieto sviatky neprežijete bez žlčníkového záchvatu? Obmedzte tuky. Problémy vám však môžu narobiť aj jadierka z ovocia, oriešky a tvrdé šupky. Platí to nielen pri žlčníkovej, ale aj pri pečeňovej diéte.

Zakázané: všetko, čo obsahuje veľa tuku vrátane domácej majonézy, plnotučné mlieko a mliečne výrobky, celozrnné obilniny a orechy.

Povolené: Vyberte si recepty na pečivo, do ktorého treba menej tuku. Do krémov šľahaných za studena použite margarín so zníženým obsahom tuku. Jogurtová majonéza v šaláte je samozrejmosťou. Pozor aj na recepty, do ktorých sa pridáva alkohol. Problémy môžu narobiť akékoľvek tvrdé a ťažšie stráviteľné čiastočky, preto sa odporúča biela múka. Opatrne narábajte aj s korením. Vynechajte všetko zrniečkové a dráždivé. Neškodná je vanilka, pomarančová a citrónová kôra.

Bez cukru

Keď musíte v strave znížiť obsah sacharidov a vylúčiť bežný cukor, vaša diéta sa podobá diabetickej. Cukrovkárom okrem toho hrozí vyššie riziko srdcovo-cievnych ochorení, preto sa musia vyhýbať aj potravinám bohatým na cholesterol.

Zakázané: cukor, biela múka, živočíšne tuky.

Povolené: Pri pečení nahraďte cukor umelými sladidlami, ktoré sú na to určené a znášajú vysoké teploty. Sladkú chuť dodá cukrovinkám sušené ovocie. Nepotrebujete toľko sladiť, keď použijete chuťovo výrazné koreniny – škoricu, zázvor, badián, vanilku – a citrusovú kôru. Bielu múku vymeňte za celozrnnú, maslo za rastlinný tuk. Hľadajte recepty, kde nie je potrebná ani múka, ani cukor.

Bez kalórií

Keď máte naordinovanú redukčnú diétu, mali by ste v strave ubrať tuk a jednoduché cukry. Rovnakými zásadami sa môžete riadiť aj vtedy, keď sa chcete vyhnúť povianočnému zhadzovaniu nabratých kíl.

Zakázané: všetko s vysokým obsahom tuku a cukru.

Povolené: Ak vás netrápi žlčník, klasickú bielu múku alebo jej časť nahraďte celozrnnou a namiesto cukru použite nízkokalorické náhradné sladidlo a sušené ovocie. Menej sladkú chuť pečiva vykompenzuje aromatické korenie. Šalát pripravte bez majonézy alebo s jogurtom a rybu bez tuku, najlepšie v parnom hrnci.

Bez lepku

Ak trpíte celiakiou, musíte sa vyhýbať všetkému, čo obsahuje obilnú bielkovinu lepok, čiže glutén.

Zakázané: potraviny obsahujúce pšenicu, jačmeň, žito a ovos.

Povolené: Namiesto bežnej múky použite sójovú, kukuričnú alebo amarantovú. Počítajte však s tým, že sa správajú odlišne – na rozdiel od klasickej múky nedržia dobre tvar pečiva. Odporúča sa použiť formičky alebo hotové bezlepkové zmesi na prípravu pečiva. Ďalšia možnosť: vyberte si recepty, do ktorých netreba múku.

Bez alergénov

Citlivým ľuďom môžu spôsobiť problémy niektoré konkrétne potraviny alebo ich zložky. Najdôležitejší krok pri pečení – vylúčte ich úplne. Ak máte v rodine potravinového alergika, určite viete, čo smie a čo nie.

Zakázané: Najčastejšie spôsobuje ťažkosti mliečny cukor, teda laktóza, vtedy treba vynechať všetko, čo obsahuje mlieko. Problematické bývajú aj vajcia, orechy, sója, citrusy a čokoláda. Smrteľne nebezpečný anafylaktický šok môžu vyvolať arašidy a arašidové maslo.

