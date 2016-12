Kučery, kučierky, vlnky – pohodlne, automaticky a doma

Za krásnou kučeravou hrivou už nemusíte bežať do kaderníctva. Už nemusíte prosiť o termín, už nemusíte riadiť logistický hlavolam „ako byť kučeravá v pravý čas, v pravý deň, na správnom mieste“. Urobte si kučery doma.

Že je to namáhavé? Že nemáte ten správny grif? Že – ako sa to vlastne robí? Neuveríte, ale veľmi jednoducho. Bude stačiť, ak si viete rozdeliť vlasy na pramienky, ktoré chcete skučeraviť, a všetko ostatné urobí kulma Philips ProCare Auto Curler Ionic za vás. Pretože „ona“ má ten správny grif, má skúsenosti a vlasy zásadne, aleže zásadne neničí.

Tak ako sa to teda robí?

Základom plne automatizovanej kulmy Philips ProCare Auto Curler Ionic je bezkefkový motor a keramický titánový valec. A ak by sme mali čo najobraznejšie popísať, ako celý proces funguje, bolo by to asi takto.

Prvým krokom je rozhodnúť sa aké husté, veľké, tenké, či hrubšie kučery v danom momente chceme, či nevyhnutne potrebujeme. Podľa toho nastavíme dĺžku natáčania na 8, 10, alebo 12 sekúnd, a tiež nastavíme teplotu na 180, 210, alebo 230°C. Všetko podľa hrúbky vlasových pramienkov, ktoré chceme nechať skučeraviť, a kvality našich vlasov. Samozrejme, platí, čím dlhší čas, čím vyššia teplota, čím tenší pramienok, tým intenzívnejšie kučery.

Ak máme všetko premyslené a nastavené, začneme vkladať jednotlivé pramienky do „medzierky“, pod ktorou sa bezpečne ukrýva horúci keramický titánový valec. Stlačíme a podržíme tlačidlo, bezkefkový motor automaticky natočí prameň na valec. Sekundy rátať nemusíte, pramienok natočený na valci kulma po uplynutí nastavenej doby automaticky uvoľní. Avšak, už vo forme dokonalých kaderí. Kučierky môžu byť pravotočivé, ľavotočivé, alebo na striedačku. Podľa vášho nastavenia pre vaše symetrické, asymetrické, či inak kreatívne ja, alebo pre čo najprirodzenejší „look“.

Je to naozaj jednoduché, pozrite sa samy v našom videu.

Zničené vlasy nie sú a nebudú

Extrémne hladký povrch valca v kombinácii s dokonalým prenášaním tepla je ideálnym tvorcom hladkých a lesklých kučier. Ionizačná úprava kulmy so záporne nabitými iónmi bráni vzniku statickej elektriny, čím šetrne formuje vlasy, vyhladzuje kutikuly, všetko pre krásny a zdravý účes.

Popáleniny? Nepodarky? Zamotaný kábel?

Kulma Philips ProCare Auto Curler je zostavená tak, že sa vlastne ani nemáte o čo popáliť. Všetko horúce je bezpečne schované, takže aj náhodné popálenie je viac než nepravdepodobné. Kulma je ergonomicky tvarovaná tak, aby ste ňou dosiahli na celú hlavu, aj dozadu, pretože aj tam musia byť kučery „ako jedna“. Zamotaného, stočeného kábla sa tiež obávať nemusíte. Vedeli by rozprávať profesionálne kaderníčky o časoch minulých, keď stočená šnúra komplikovala, čo sa dalo. Odvtedy je otočný kábel s plnou flexibilitou hlavnou prioritou všetkých profesionálnych kaderníkov a Philips ProCare Auto Curler Ionic ho má, a dokonca až 2 m dlhý.