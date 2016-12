Medové Vianoce: Využite surovinu z pečenia v prospech svojej krásy!

Vianoce už sú tu! Privítajte najkrajšie sviatky v roku s dokonalou pleťou, rukami a korunou krásy.

Povedali ste si dnes to vytúžené „hotovo“? Ak je u vás doma všetko nachystané na Vianoce, spomaľte a hýčkajte dnes svoje telo. Medový rituál dá do parády nielen vaše ruky, pleť ale i koruny krásy. Zajtra musíte byť predsa neodolateľná. Vytiahnite zo skrinky tento sladučký zázrak a môžete sa pustiť do toho!

Medové ruky

Neustále „máčanie“ sa vo vode pri upratovaní a pečení, do toho mráz vonku a vaše ruky sú suché viac ako inokedy. Rozmaznajte ich medovým zábalom

Pripravte si:

2 lyžičky medu

1 lyžička olivového oleja

1 žĺtok

Ako na to?

Všetky suroviny dôkladne zmiešajte a naneste na pokožku vašich rúk. Zábal nechajte pôsobiť minimálne 15 minút a ruky vložte do mikroténového vrecúška. Medový zábal perfektné pôsobí na suché a popraskané ruky.

Medová pleť

Zdá sa vám vaša pleť povädnutá a vysušená? Nič jej neurobí lepšie ako prírodná maska z medu a droždia. Do vrecka schová aj ten najluxusnejší krem, za ktorý ste vyhodili veľké peniaze.

Pripravte si:

1 lyžicu medu

4 lyžičky sladkej smotany

120 g droždia

Ako na to?

Droždie rozmrvte , pridajte med a sladkú smotanu. Suroviny vymiešajte do konzistencie pasty a naneste na odlíčenú tvár. Nechajte pôsobiť 15 minút, umyte vlažnou vodou a podľa potreby nakrémujte.

Medové vlasy

V ostatných dňoch bola vaším skvelým pomocníkom čiapka? Ak je koruna krásy bez lesku a vysušená, potrebuje rýchlu pomoc. Medový balzam jej prinavráti stratenú krásu a budete v šoku aké jednoduché to je.

Pripravte si:

4 lyžičky medu

1 liter teplej vody

Ako na to?

Med zmiešajte s teplou vodou a zmesou prepláchnite umyté vlasy. Vlasy druhý krát šampónom neumývajte! V ich úprave postupujte ako obvykle.

