Tomar vyčaril Marcele úsmev na tvári: Jej pleť omladla o niekoľko rokov!

Z Novej Dubnice pochádza pani Marcela Matejičková (46), ktorá so Šarmom vyhrala omladnutie na klinike Tomar.

„Po zákrokoch je pleť omladená, svieža, so zredukovanými pigmentovými fľakmi, s hladším kožným reliéfom. Vráska medzi obočím sa vyrovnala, kruhy pod očami sú výrazne redukované, vrásky v oblasti nosa a úst sú jemnejšie a jazva na pravom líci je tenšia, menej výrazná a mäkšia,“ vysvetľuje MUDr. Adriana Tomeková.

Foto: Michal Šebeňa

Po absolvovaní troch ošetrení bunkového laserového pílingu pokožka omladla o niekoľko rokov a vyzerá prirodzene a mladistvo. Očakávania pani Marcely sa splnili, omladenie a vylepšenie chcela podstúpiť najmä kvôli svojim dcéram.

„S výsledkom som veľmi spokojná, aj s prístupom doktorky Tomekovej. Každý pohľad do zrkadla je teraz oveľa lepší a vyčarí príjemný úsmev na tvári. Zmeny bolo vidieť už od prvého ošetrenia. Okolie si to všimlo hneď, pochválili ma v práci aj kamarátky a ja sama sa cítim oveľa spokojnejšie a sebavedomejšie. Aj dcéry ma pochválili, že som krajšia a hlavne spokojnejšia. Pleti sa treba venovať aj naďalej, a to nielen základným čistením na kozmetike, ktoré som dovtedy absolvovala,“ teší sa naša čitateľka.

Ošetrenia

Bunkový laserový píling – ošetrenie aplikované na celú tvár sa hodí na redukciu jaziev, rozšírených pórov a hyperpigmentácií a na omladenie pokožky. Procedúra je založená na použití chemického pílingu, neinvazívneho frakcionovaného LUX lasera a diódového infračerveného svetla. Regeneruje kožné bunky a celkovo tak omladzuje pokožku.

– ošetrenie aplikované na celú tvár sa hodí na redukciu jaziev, rozšírených pórov a hyperpigmentácií a na omladenie pokožky. Procedúra je založená na použití chemického pílingu, neinvazívneho frakcionovaného LUX lasera a diódového infračerveného svetla. Regeneruje kožné bunky a celkovo tak omladzuje pokožku. Aplikovanie TEOSYAL Redensity II Eyes – na redukciu kruhov pod očami. Procedúra je založená na aplikácii injektovateľného gélu na báze kyseliny hyalurónovej. Zákrok je bezbolestný, výsledky sú viditeľné okamžite po aplikácii a trvajú priemerne dvanásť mesiacov.

– na redukciu kruhov pod očami. Procedúra je založená na aplikácii injektovateľného gélu na báze kyseliny hyalurónovej. Zákrok je bezbolestný, výsledky sú viditeľné okamžite po aplikácii a trvajú priemerne dvanásť mesiacov. Aplikovanie dynamickej výplne Teosyal RHA 2 – do vrásky medzi obočím i do nosovoústnych vrások.

– do vrásky medzi obočím i do nosovoústnych vrások. Aplikovanie Dysport (botulotoxín ) – medzi obočie na zjemnenie vrásky.

) – medzi obočie na zjemnenie vrásky. Ošetrenie LUX laserom – na zjemnenie 3-centimetrovej jazvy na brade. Vďaka neokolagenéze a neinvazivite je výsledný efekt veľmi prirodzený a vydrží niekoľko rokov.

Šarmantne omladnite s Tomarom: Anna dostala starostlivosť šitú na mieru!