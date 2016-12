Buď zomriem, alebo prežijem v ústave: Štedrý večer bol pre Alenu peklom

Slávnostná atmosféra vydržala iba do kapustnice, po nej na každého doľahol smútok – nezakrýva Alena Barudiak (37), ako naozaj vyzerajú sviatky v charite?

Tisíce ľudí trávia Štedrý večer sami. Niektorí v práci, iní sú v domovoch dôchodcov, v ústavoch pre ťažko chorých i v charitatívnych zariadeniach. Takéto Vianoce zažila aj Alena Barudiak. Čitateľom Šarmu známa bývalá módna návrhárka, ktorá pred vyše šiestimi rokmi po prechodenej chrípke od krku nadol ochrnula. Po pol roku v nemocnici skončila ležiaca v liečebni pre dlhodobo chorých.

Nemal sa kto postarať

Preto v charite prežila až troje Vianoc. Nikoho za to neviní, podľa nej iná možnosť nebola. Príbuzní sa o ňu nedokázali postarať. „Brat staval domy v Belgicku, švagriná čakala dieťa. Mamu trápila psychika, aj ona potrebovala lekársku starostlivosť. A otec bol rád, že sa postará sám o seba. Takže som sa mohla rozhodnúť: buď zomriem, alebo prežijem v ústave,“ spomína na vtedajšiu situáciu, ako ju sanitka odviezla do jedného z najväčších zariadení pre ťažko chorých pacientov na Slovensku.

Nezvládol to

Príťažlivá brunetka, ktorá predtým pracovala v Nemecku, vo Švajčiarsku a na Malorke, by vraj ako-tak prekonala ponurú atmosféru, čo tam panovala, no nevedela sa zmieriť s intrigami duševne chorej ženy, s ktorou sa ocitla v izbe. Preto sa dohodla s kamarátom , že si ju z liečebne vezme domov. Sľúbil, že sa o ňu postará.

„Zvládal to asi tak, že od žiaľu nado mnou začal piť. Po piatich dňoch som opäť skončila v nemocnici, odkiaľ som po dvoch týždňoch zasa putovala do liečebne,“ spomína Alena, ktorú tentoraz odviezli do menšieho cirkevného zariadenia rodinného typu. „Spolubývajúca ma však nevedela vystáť. Predtým totiž bola v izbe sama a už len moja prítomnosť ju vyrušovala. V druhej izbe som bývala so ženou v bdelej kóme a s psychiatrickou pacientkou. Ak existuje peklo, toto je jeho obraz.“

Ťarcha samoty

V ústave žila s opustenými, mentálne postihnutými, ťažko chorými i sklamanými ľuďmi. Panovala medzi nimi rivalita. Boli schopní pobiť sa o kôrku chleba a všetkým chýbalo láskavé slovo.

„Všetko sa zmenilo na Štedrý večer, vtedy vládla naozaj príjemná nálada. Tešili sme sa z ozdobeného stromčeka. Na stole sme okrem kapustnice, ryby a šalátu mali aj oplátky, med, cesnak. Dostávali sme drobné darčeky, spievali sme koledy a stále prítomný krik a plač aspoň na chvíľu vystriedala radosť a úsmev,“ prezradí Alena.

Dlho však pohoda nevydržala. Na Štedrý deň ju a ešte asi piatich klientov navštívili príbuzní, na ďalších dvadsať si však nikto nespomenul. Aj preto hodinku-dve po večeri na každého doľahla ťarcha samoty. Všetci sa vytratili do izieb, kde s nostalgiou i s výčitkami spomínali na najbližších.

Opäť v rodine

Alena dnes už v ústave nie je. Aj vďaka životnému optimizmu sa na internete zoznámila so svojím súčasným manželom Jankom, ktorý si ju po pol roku návštev vzal k sebe domov. „Dnes sa o mňa stará spolu so svojou mamou. Obom som vďačná nielen za opateru, ale aj za slobodu, ktorú som príchodom k nim získala,“ uzavrie sympatická Žilinčanka. Vianoce opäť prežíva v kruhu najbližších a tie v ústave by si zopakovať nechcela. Hoci je stále pripútaná na lôžko a necíti si telo, so svojím zdravotným stavom sa zmieriť nechce. Najnovšie cíti nádej v biologickej liečbe…

Čoraz chorľavejší

Existujú tri typy opatrovateľských aj ošetrovateľských agentúr – verejné, cirkevné a súkromné. Okrem nich sa môžete obrátiť na súkromné osoby, ktoré túto prácu vykonávajú ako živnostníci či na dohodu. „Zodpovednosť, ktorá sa spája s poskytovaním domácej starostlivosti, je vysoká, každá z mojich zdravotných sestier má špecializáciu v odbore komunitné ošetrovateľstvo,“ hovorí Beata Harčarová, majiteľka jednej z ošetrovateľských agentúr.

Klienta na odporúčanie lekára po celý rok ošetrujú doma, v jeho prirodzenom prostredí. „Pre časť pacientov je naša návšteva spoločenská udalosť, na ktorú sa tešia, iní svoju chorobu nezvládajú a nechcú sa dať ani len ošetriť. Na Vianoce sú však všetci ľútostivejší aj otvorenejší, preto sa neraz cítime nielen ako zdravotné sestry, ale aj ako psychológovia,“ opisuje.

Svoju agentúru vedie už dvadsať rokov a vníma, že sme čoraz chorľavejší. Pod zdravím Slovákov sa podpisuje stres, pribúdajú cievne príhody aj civilizačné ochorenia. Ženy, ktoré kedysi odišli na dôchodok ako päťdesiatpäťročné a starali sa o rodičov, sú minulosť. Dnes budú v práci o sedem-osem rokov dlhšie a ich otcovia a mamy sa budú musieť spoľahnúť na pomoc ošetrovateliek. Lebo ak pracujete, o chorých rodičov sa sami jednoducho nedokážete postarať...

Nezvládať opateru nie je hanba

Zasiahla vašu rodinu podobná udalosť a neviete si rady? Ak pracujete, opatrovanie príbuzných býva často náročné a stresujúce, vyčerpáva psychicky aj finančne. Ak máte pocit, že o ťažko chorého príbuzného sa už doma nedokážete postarať, poraďte sa s lekármi, zájdite za úradníkmi na úrad v mieste svojho bydliska alebo vyhľadajte pomoc profesionálnej opatrovateľky.

„Nezvládnuť opateru ťažko chorého človeka nie je hanba. Manželovi spočiatku pomáhala sestrička z charity, neskôr kamarát ošetrovateľ. Keď ma po prvý raz ošetroval sám, odišiel do kúpeľne a oblial sa vodou. No vedel, že ak chceme byť spolu, musí sa prekonať,“ opisuje Alena Barudiak svoj vlastný príbeh.

Opatrovateľské agentúry ponúkajú tieto služby:

nevyhnutné životné úkony, ako sú osobná hygiena, pomoc pri obliekaní, presune na invalidný vozík či na lôžko, donáška, ohriatie a podávanie jedla...

nevyhnutné práce v domácnosti: nákupy, príprava jedla, pranie a žehlenie, ale trebárs aj donáška paliva na kúrenie...

kontakt so spoločenským prostredím: prechádzky, sprievod k lekárovi alebo na spoločenské podujatie...

