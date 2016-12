Prežijete vlastné dieťa! Lucka, dievča z reklamy svoj boj s chorobou vyhrala

Lucka Sochová (9), ktorá vystupovala v televíznom šote Dobrého anjela, sa dostala z najhoršieho. Rodina má však opäť problémy.

Zdá sa vám tvár okatého a šťúpleho dievčatka povedomá? Pred dvomi rokmi účinkovala Lucia Sochová v reklame nadácie, ktorá slovenským rodinám pomáha zvládať boj s ťažkou a finančne náročnou chorobou. Jej tvorcovia si malú Oravku vytypovali v Bratislave po poslednej chemoterapii. Svoju rolu vtedy zvládla tak bravúrne, že hoci text mala pôvodne nahovoriť herečka Szidi Tobias, v reklame napokon nechali Luciin hlas. Dnes už má školáčka opäť dlhé vlasy a je plná energie.

„Do piatich rokov sme nevedeli, čo je choroba. Iba tri dni po povinnom predškolskom očkovaní dostala vysoké teploty,“ hovorí otec Peter. Lucii opuchli kĺby na rukách aj na nohách, prestala chodiť, hovorila o pichľavej bolesti v pleci. Bol piatok a mamu Katarínu s ňou v nemocnici hospitalizovali so slovami, že do pondelka budú doma. Lenže vrátili sa o pol roka. Lekári tápali. Časť tvrdila, že ide o genetickú chybu, iná, že chorobu si doniesli z exotickej dovolenky. „Na žiadnej sme nikdy neboli,“ skonštatuje Katarína.

Raketový sarkóm

Nakoniec sa ukázalo, že Lucia Sochová má nezrelý embryonálny sarkóm pečene. Jej mama o ničom podobnom nikdy nepočula, a hoci cítila, že sa jej podlamujú kolená, od šoku nevládala ani len plakať. „S Petrom sa nám zrútil svet. No obaja sme vedeli, že urobíme všetko pre to, aby naša dcérka bola opäť šťastná,“ vzlykne.

Nádej je jedno, fakty druhé. Operáciu nádoru na mieste, kde ho mala Lucia, prežije možno jeden človek z milióna. Navyše, sarkóm sa šíril raketovou rýchlosťou a v priebehu niekoľkých týždňov v tele päťročného dieťaťa narástol na dvanásť centimetrov. Chemoterapia zmenšila karcinóm na tretinu, na tumor v pečeni dieťaťa si však žiadny chirurg ani tak netrúfal.

„Po chemoterapii dcérka natoľko zoslabla, že som ju musel nosiť na rukách. Schudol som tridsať kíl. Vypadali mi zuby, Katke vlasy, no nevzdali sme sa. Chytali sme sa každej slamky a popri klasickej lekárskej liečbe sme skúšali ránhojičov, preparáty z Brazílie a kombináciu bryndze aj kokakoly,“ pokračuje Peter. Pracoval v Luhačoviciach, kam za ním počas prestávky v liečbe chemoterapiou prišli z Oravy aj Katka s Luciou.

Vybielené účty

„Aby som cez deň mohol byť s dcérkou, bral som si nočné zmeny,“ prezradí Peter. Deväť mesiacov cestovali na kontroly či pri náhlom zhoršení Luckinho zdravotného stavu do Bratislavy z Moravy.

„Spával som v aute pred nemocnicou a modlil sa, aby prežila. Všetko, čo som zarobil, som dával na jej liečbu. Kúpil som si auto, ktoré mi malo vydržať naveky. Za pár rokov som na ňom najazdil skoro pol milióna kilometrov a v podstate som ho zodral,“ dodá ticho. Lenže Lucia sa stále pohybovala na hranici života a smrti. Nádor jej napokon pred dva a pol rokom vybrali lekári v Bratislave.

„Považujeme to za zázrak. Všetci nás dovtedy pripravovali na to, že vlastné dieťa prežijeme,“ vraví Peter. S Katarínou si vydýchli, pretože dcéra je od mája 2014 v remisii, no ich boj sa zďaleka neskončil. Množstvo liekov a takmer dva roky v nemocniciach, kde sa dievčatko stretávalo s utrpením iných ťažko chorých detí, zanechali na tele aj na duši malej Oravky stopy. A zákerná choroba vybielila aj účty jej rodičov.

Dlhy sa kopia

„Kým Katka s Luciou sa kvôli škole presťahovali späť do Námestova, ja som ešte pol roka zotrval v Luhačoviciach. Zožieralo ma tam svedomie. Sám seba som sa pýtal: Čo urobíš, keď sa dcérkin zdravotný stav opäť náhle zhorší?“ opisuje Peter. Z dobre platenej práce odišiel na Oravu, no jeho sen o tom, že strojársky odborník si na Slovensku nájde prácu za pár dní, sa čoskoro rozplynul. Ostal bez roboty, a keď sa konečne zamestnal v najbližších strojárňach, zotrval tam dva týždne. Prepustili ho, pretože firma nemala zákazky. Dnes chodí na brigády...

„Donedávna sme financie neriešili. Slušne som zarobil a neprekážalo nám, že všetko dávame na stravu, lieky pre Luciu a pôžičky na ne. Teraz žijeme z dvestosedemdesiat eur mesačne a dlhy, ktoré sme si narobili počas Luckinej choroby, sa kopia,“ uzatvára Peter.

Katka prikyvuje. Ešteže majú dcérku, ktorá okolo nich skacká, pobehuje, skúša si tanečné figúry a pokúša rodičov, že by sa jej zišli nové topánky. Tá istá Lucka, ktorá pred dvomi rokmi žiadala o pomoc pre iné deti, teraz hľadá podporu pre vlastných rodičov...

Vydal zbierku poézie: Chorý Tomáš so svetom komunikuje už len cez počítač