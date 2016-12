Záhadný muž: Starkú vymenil za mužatku, ktorá mi hovorila v škôlke čert

Rodina je základ. V tomto duchu nás vychovávajú všetci už od útleho detstva. Podobne aj mňa.

Vyrastala som v malebnej dedine v rodinnom dome s celou svojou báječnou rodinou. Spolu so svojou dvojičkou som začala chodiť do mestskej školy, kam nás každé ráno zaviezla mamina a poobede odtiaľ vyzdvihol ocko. Na starom ošúchanom aute s rodinným miláčikom na sedačke spolujazdca, ale vychovávané sme boli skromne, a tak sme sa tešili aj z maličkostí, hlavne že ocko po nás prišiel. Vždy sme zo škôlky odchádzali posledné. Neprekážalo nám to, lebo toľko hračiek, čo bolo v škôlke, sme doma nemali…

Volala ma čert

Keď som už bola dospelá, objasnili sa mnohé veci, na ktoré nespomínam rada. Naša vychovávateľka v škôlke bola svojská žena, taká, akú si hneď zapamätáte a otočíte sa za ňou. Ale nie pre jej zvodné telo či úsmev, ale pre to, že jej telo mužatky by zaujalo každého. Oproti jej správaniu to však nebolo nič. Bola som nevšedné dieťa.

Okrem dvojičky, ktorá mi robila neustálu parťáčku, som sa pýšila vlnitými blonďavými vlasmi, veľkými hnedými očami a hnedou pleťou. Keď sme sa hrávali v škôlke s ostatnými deťmi, myslela som si, že to je dôvod, prečo je vychovávateľka na mňa „iná“.

Bola nepríjemná, nikdy nie milá. Oslovovala ma čert a dávala mi pocítiť, že som slabšia ako ostatné deti, že som proste zlé dieťa. Jasné, že sa mýlila! Často som rozmýšľala, čo robím zle, kde je chyba, veď som slušne a dobre vychovaná. Sestru si na mušku až tak nebrala, asi som jej stačila len ja.

Neznámy nápadník

Vychovávateľku (napriek jej výzoru) pravidelne navštevoval jeden pán. Veľmi vkusne oblečený, kravata a sako, vyvoňaný, mal príjemné vystupovanie. V tých časoch málokto nosil také formálne oblečenie, bola iná doba, dnes je to bežná vec, o to väčšmi ma pohľad na toho pána ohuroval. Vždy ma pekne pozdravil (asi vedel, kto som) a keď som prišla domov, rozprávala som rodičom, že vídavame jedného zaujímavého uja krásne oblečeného v saku a v kravate.

Karma je zdarma

Ako čas bežal, nadišla chvíľa rozlúčenia so škôlkou. Odstupom času som na všetko zlé zabudla. No len pred niekoľkými rokmi som náhodou zistila, že ten pán bol môj starý otec. Vplyvný podnikateľ, ktorého som vtedy nepoznala (opustil rodinu, podvádzal starú mamu) a naša vychovávateľka bola jeho milenka. A zrazu mi bolo jasné, v čom spočívalo jej nepríjemné správanie ku mne, k malému nevinnému dieťaťu.

Nikdy by mi nenapadlo, že ten zaujímavý pán v kravate je môj starý otec, ktorý vymenil krásnu veľkú rodinu za mužatku… Karma je zdarma, ako sa hovorí, a tak aj dopadol. Obrala ho o peniaze aj o majetok, na staré kolená umrel v samote a nezaopatrený. Napriek tomu mal skromný pohreb vo všetkej počestnosti, ako sa patrí. A to len vďaka starkej, ktorá má veľké srdce…

Dadka

