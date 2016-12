Zachránili jej život: Dagmar komunikuje s anjelmi a dokážete to aj vy!

Ako sa podľa terapeutky Dagmar Weissabelovej (54) dokážeme spojiť so svetelnými bytosťami, ktoré nás chránia?

Okolo Vianoc ich je odrazu všade plno – sadrových aj drevených, bielych aj farebných, všetkých veľkostí a tvarov. Stoja vo vitrínach v obchode a kúpite ich aj na vianočných trhoch hneď vedľa stánku s lokšami. Možno sa na to skutoční anjeli pozerajú so zhovievavým úsmevom...

Ako to s týmito bytosťami vlastne je? Zaručených právd je veľa. Bratislavčanka Dagmar Weissabelová sa so svojím anjelom strážnym zhovára denne a rovnako sa vie napojiť aj na „služobne vyššie“ bytosti, teda na archanjelov. Naučí to aj tých, ktorí o to stoja. Založila totiž „anjelskú školu“.

Videla minulé životy

Spojiť sa s anjelom strážnym, ktorý bol človeku automaticky pridelený pri narodení a vie, čo človeka čaká, nemusí byť jednoduché: „Ak neuveríte a nenaučíte sa ponoriť do seba, meditovať tak, aby ste boli schopní vidieť svojím vnútorným zrakom, nepodarí sa vám to,“ upozorňuje.

Na anjelov verí Dagmar odmalička. Do ich sveta úplne prenikla po tom, ako zažila traumu z predčasného narodenia syna a neskôr aj hlboký duchovný zážitok na Malte. „Žila som tam tri roky a meditovala na starobylých megalitických miestach. Postupne sa mi otváralo vnútorné videnie. Pred očami sa mi premietli moje minulé životy, videla som dávne udalosti a komunikovala som s dušami ľudí, ktorí tam kedysi žili. Počúvala som ich príbehy,“ hovorí sympatická žena.

Jemnohmotné bytosti

Z jej slov mrazí. So všetkou slušnosťou sa teda nedá neopýtať, či na Malte nebola vydesená a nemala pocit, že by mala navštíviť psychiatra. Zvyknutá na ľudí, upnutých len na „videnie sveta mozgom a nie srdcom“, pokojne zareaguje: „Nie.“ A dodá: „Väčšina ľudí žije len vo vonkajšej realite a v materiálnom svete. Nevedia, že v skutočnosti sú dušami, ktoré si samy vyberajú cestu životom vo fyzickom tele. Netušia, že ich denne sprevádzajú tí, komu na nich veľmi záleží, teda jemnohmotné svetelné bytosti, anjeli strážni.“

Zachránil jej život

Každá duša má svojho osobného anjela strážneho, ktorý jej je k dipozícii každú minútu. Dagmar vraj so svojím komunikuje každý deň a prosí ho o pomoc a radu aj v praktických drobnostiach. Vždy sa poďakuje. Je takisto presvedčená, že jej minimálne dvakrát zachránil život – raz, keď spadla do priehrady, a druhýkrát, keď anjel zariadil, aby na frekventovanej ceste, kde dostala v aute s manželom mikrospánok, neboli v tom čase žiadne autá.

Čo sa stane, keď sa u nej ľudia prvýkrát stretnú s anjelom? „Mnohí sa uvoľňujúco rozplačú. Spojenie s touto bytosťou cítia ako jemné prebehnutie energie v tele, príjemný pocit, že sú milovaní,“ hovorí. Pre tých, ktorí ešte nedospeli do štádia, keď sú zrelí cítiť a počuť svojho anjela strážneho, sú tu na začiatok karty s odkazmi archanjelov.

Archanjeli hovoria

Ako vyzerá vykladanie anjelských kariet? Angelologička vás vyzve, aby ste sformulovali otázku a sústredili sa iba na svoje vnútro. „Nebojte sa, archanjeli prinášajú pozitívne odpovede a návody, nikdy vás nevystrašia,“ hovorí. Začína miešať karty. Vtom jej jedna z rúk vypadne. „To je znamenie,“ povie. Zdvihne ju zo zeme a položí na stôl: „To je archanjel Michael, ktorý vám odkazuje, že ste v bezpečí, stráži vašich milovaných aj váš domov.“ Ďalšiu kartu si už vyberám. Archanjel Metatron mi hovorí, že potrebujem otvoriť čakry zablokované obavami a uľaví sa mi. „Dá sa to urobiť pobytom v prírode, ale ak to nepomôže, skúsim priame napojenie na anjela. Môžem použiť aj kyvadlo, ruky či sviečky,“ hovorí Dagmar.

Beriem si ďalšiu kartu. Archanjel Ariel mi odkazuje, aby som bola odvážna a aj keď ma obklopuje prostredie, v ktorom sa cítim stiesnene a neisto, mám nástojiť na tom, čomu verím. Na tretej karte je zobrazený Sandalfón, vraj jedna z mála svetelných bytostí, ktorá žila na zemi ako človek. Odkaz hovorí o vľúdnosti. Voči sebe aj voči iným. Ťahám si ešte jednu, poslednú – je na nej Chamuel s holubicou.

„Jeden z najkrajších archanjelov, je čistou esenciou lásky. Nabáda vás, aby ste otvorili svoje srdce. Nebojte sa a zažijete vnútorný mier, ktorý tak veľmi potrebujete.“ Lúčim sa s Dagmar, vychádzam na ulicu s hlučnými autami a vôbec mi neprekáža, že mi ušiel autobus, hoci meškám na pracovné stretnutie...

Stretnutia

„Vianoce sú čas, keď sme prirodzene láskavejší, vstupujeme do seba a tým sa zvyšuje aj šanca, že sa dokážeme stretnúť s anjelmi. Pomáhajú nám v tom aj sviečky, ktorých plameň očisťuje a upokojuje.“

