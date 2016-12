Život si vie osladiť: Ako bojuje s nevyliečiteľnou chorobou finalistka Miss?

Úspešná, usmievavá, príjemná a najmä krásna. Presne tak si ju možno pamätáte zo súťaže o korunku krásy.

Diabetes jej diagnostikovali, keď mala šesť rokov. Prišiel nenápadne. „Počas jarných prázdnin som bola s bratom u babičky, lebo rodičia rekonštruovali byt. Začala som veľa piť, často som navštevovala toaletu a vôbec som nemala chuť jesť,“ hovorí Zuzana. „Keď som sa vrátila domov, mama si všimla zmenu. Detská lekárka vedela, že mám problém, a tak sme hneď išli na vyšetrenie.“

Trpké zistenie

Zuzka bola primalá na to, aby si uvedomovala vážnosť situácie. „Pamätám sa, ako som skákala po schodoch. Nebola som unavená ani malátna. Naopak, mala som energiu aj na rozdávanie.“ V nemocnici na detskom oddelení však pre matku s dcérou nemali dobré správy. „Namerali mi glykémiu 33,3 mmol/l, norma je do 7. Teda riadna výška! Mamina sa ihneď rozplakala. Nechápala som, čo sa deje. Okamžite ma hospitalizovali a do ruky pichli hadičku s infúziou.“

Zuzke sa zmenil život, aj keď si na to spomína len matne: „Spočiatku som chorobou len tak preplávala,“ hovorí sympatická východniarka. „Nezabudnem však na to, keď mi v nemocnici priniesli na raňajky biely jogurt s grahamovým rožkom. Čo to je, nechápala som a hlavne netušila, že to už bude vlastne nastálo!“

Jedlo nepreberá

Mamina jej chtiac-nechtiac musela diktovať, čo bude jesť a čo nie. „Pravidelne ma kontrolovala. Všetko sme vážili, prepočítavali a pre istotu aj dvakrát skontrolovali vo výmenných tabuľkách sacharidových jednotiek. Keď malo jablko viac ako sto gramov, kúsok sme z neho odrezali.“

Dnes už Zuzana presne vie, čo môže jesť. Sympatická brunetka dokonca zaryto tvrdí, že neexistuje nič, čo by si nemohla dopriať. Stáva sa však, že sa aj o druhej po polnoci zobudí na to, že musí niečo zjesť, lebo hladina cukru môže práve počas spánku nebezpečne klesnúť. Zuzana to však už má pod kontrolou a pravidelne si pichá inzulínové injekcie.

„Dnes už jem všetko, no viem, čo je dôležité. Uprednostňujem jedlá, ktoré dokonale poznám, napríklad domácu stravu. Moja maminka robí najlepší džem na svete. Chutí mi a viem si ho zarátať do celkového príjmu sacharidov.“ Zuzka si denne pichá štyri dávky inzulínu a je 5-6-krát za deň. Stravuje sa pestro a veľa sa hýbe. „Nikdy som nemala problémy so stravovaním, skôr si myslím, že je to naopak. Diabetici jedia oveľa zdravšie a pri stravovaní majú disciplínu,“ vysvetľuje usmiata mladá žena.

Som jedák...

„… schrúmem všetko a veľmi rada. Vždy však s mierou. Nezjem iba špenát a vnútornosti. Milujem domácu slaninu, údené mäso a tvrdé syry,“ vyratúva misska, ktorá má diabetes už dosť dlho na to, aby vedela zhodnotiť, čo môže a čo nie.

„Vždy, keď niekam idem, beriem si so sebou sladké sušienky alebo niečo, čo by som mohla zjesť, keď mi príliš klesne cukor,“ vysvetľuje a dodáva: „Zlé je, že človek počas celého dňa musí rozmýšľať nad tým, čo bude robiť a podľa toho musí upraviť stravu. Ak napríklad viem, že po obede pôjdem cvičiť, najem sa viac. Samozrejme, nie vždy to vyjde,“ smeje sa Zuzana a prezrádza, že napriek diabetu si dopraje sladkosti.

„Keď budem mať pohyb, tak si ich môžem dovoliť.“ Potvrdzuje to aj jej mamina: „Nikdy som nebola prehnane prísna v tom, čo budú moje deti jesť, napriek tomu, že obe ochoreli na diabetes. Skôr sme sa chorobe prispôsobili všetci, hoci manžel aj ja sme zdraví. Okamžite sme prestali sladiť a upravili jedálny lístok. Deťom som však nič nezakazovala. Keď mali chuť na sladkosť, zjedli ju. Vedeli však, že to nie je správne a musia si dávať pozor.“

Okolie si zvyklo

Zvyklo si na Zuzaninu chorobu okolie? „Tí, čo o cukrovke vedia, dávajú na mňa podvedome pozor. Napríklad keď som s kamarátkami na káve, občas od nich odbehnem. Už sa im to nezdá čudné, vedia, že musím ísť na toaletu pichnúť si inzulín.“

Tvrdí, že ju choroba neobmedzovala ani na súťaži krásy. Najskôr sa jej spolufinalistky pýtali, čo majú robiť, keby mala problém. „Všetko som im vysvetlila. A keď som musela odbehnúť pichnúť si inzulín, vedeli, že sa nič nedeje a o chvíľu sa vrátim.“ Ako Zuzana rozpozná, že prichádza kríza? „Začnem sa triasť. Je to úplne jemné, nikto to nepostrehne, len ja. Som aj slabá. Asi tak, ako keď je zdravý človek unavený a strašne hladný.“

Poistka vo vrecku

Počas súťaže Miss musela poznať presný časový harmonogram aj na sústredeniach, ale aj pri priamom prenose. Množstvo inzulínu prispôsobila podľa očakávanej záťaže a pre istotu mala so sebou hroznový cukor, džús a glukometer. Organizátori o Zuzkinej chorobe vedeli. „Počas večera som si merala hladinu krvného cukru trikrát. Bola som pripravená na všetko podobne ako oni. Navyše v hľadisku a na telefóne bola moja maminka.“

Aj priateľ je diabetik

Zuzka sa od rodičov odsťahovala, ale vzhľadom na chorobu sú v neustálom kontakte. Jej otec vraví: „Stále si telefonujeme. Keďže diabetom trpí aj Zuzkin brat, choroba nás ešte väčšmi spojila. Kontrolujeme sa, ide o zodpovednosť. Ako dieťa vychováte, tak žije celý život...“ Aby sladkostí nebolo málo, do rodiny možno onedlho pribudne ďalší „cukríček“. Zuzana totiž stretla muža svojich snov, s ktorým už spolu žijú.

„Je takisto diabetik,“ prezrádza. „Smejeme sa, že sme najsladší pár na Slovensku.“ Zoznámili sa na stretnutí diabetikov. Bol to projekt, v ktorom mali starší diabetici motivovať mladších a vysvetliť im, že aj s touto chorobou sa dá plnohodnotne žiť.

„Môj priateľ je aktívny športovec, bol tam ako pozitívny príklad. Ja som mala byť za peknú.“ Tam sa prvýkrát rozprávali a zahľadeli do seba. Odvtedy sú spolu. „Navzájom sa ochraňujeme. Ja hocikedy niečo sladké upečiem, ale upozorním ho, koľko inzulínu si má pichnúť, aby nemal problém. A funguje to aj naopak. Keď spolu cvičíme, dáva na mňa pozor, aby som to neprehnala.“

Cukor stále hrozí...

Zuzka tvrdí, že svadbu ani dieťa zatiaľ neplánujú, sú na to primladí, ale osudu brániť nebudú. Splodiť spolu dieťa by však mohlo znamenať ďalšieho diabetika v rodine. „Ak majú dvaja diabetici dieťa, je väčšie riziko, že bude choré aj ono, ale nie je to pravidlo. Žena diabetička má len dvojpercentné riziko, že dieťa zdedí chorobu. Muži sú na tom o niečo horšie,“ vysvetľuje Zuzana.

No ak splodia dieťa dvaja diabetici, riziko, že potomok zdedí chorobu je asi 30-percentné. „Ale verím, že ak sa rozhodneme pre bábätko, budeme mať šťastie a bude zdravé. Sedemdesiat percent v prospech zdravia je viac ako tridsať percent v neprospech cukru.“

Viete, ako zachrániť diabetika?

Čo by ste urobili, keby ste našli ležať na ulici človeka, o ktorom by ste vedeli, že je diabetik? Pichli by ste mu inzulín? Ak áno, urobili by ste veľkú chybu! Väčšina z nás si diabetikov spája s tým, že si pichajú inzulín a nejedia sladké. Nie je to pravda. Ak diabetici majú hypoglykémiu, nesmie sa im pichnúť inzulín. Nízka hladina cukru by sa ešte znížila. Naopak, potrebujú cukor. Pomôže im sladený džús, sušienka či hroznový cukor. Alebo mu okamžite zavolajte rýchlu pomoc. „Diabetes sa považuje za epidémiu tretieho tisícročia. Cukrovkou trpí na svete vyše 400 miliónov ľudí, na Slovensku asi 340-tisíc pacientov,“ hovorí diabetológ Emil Martinka.

„Cukrovka prvého typu je rovnako nebezpečná ako cukrovka druhého typu. Postihuje deti a mladých ľudí. Ide o autoimunitné ochorenie, pri ktorom organizmus sám napáda bunky pankreasu, ktoré sú zodpovedné za tvorbu inzulínu.“

Dôležité je dodržiavať správnu životosprávu, sledovať hladinu cukru v krvi a pravidelne si pichať inzulín. Medzi komplikácie, ktoré toto ochorenie spôsobuje, patrí poškodenie zraku, nervov, obličiek a iné.

