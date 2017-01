Dávate si ich aj vy? TOTO je 5 najčastejších novoročných predsavzatí

Aj vy bilancujete na konci roka, čo všetko ste dokázali a kde sú ešte stále vaše slabé miesta? Ako je to s novoročnými predsavzatiami u vás?

Úderom polnoci sa strieda starý rok s tým novým. Zvyknete si dávať novoročné predsavzatí? A vôbec, plníte ich v priebehu roka? TOTO je 5 najčastejších, ktoré si väčšina ľudí dáva.

Schudnem

Najmä po sviatkoch sa ručička na váhe zväčša pohne neželaným smerom. Možno patríte aj vy do skupiny ľudí, ktorí si v prvých minútach Nového roka dajú predsavzatie, že konečne schudnú. Spomeniete si na tento sľub aj v priebehu roka alebo vaše predsavzatia stroskotajú už pri prvom pohľade na sladučký dezert?

Ušetrím

Aj vaša peňaženka zíva prázdnotou? Vianoce síce dajú zabrať, ale kto vie v priebehu roka peniaze ušetriť, pre toho nie sú až také bolestivé. Dávate si ultimátum, že tento rok konečne našetríte na nové auto, dovolenku alebo len tak „pre istotu“? Svojho cieľa sa nevzdávajte!

Konečne začnem

Vstupujete do Nového roka s úmyslom, že tento rok sa určite už prihlásite na kurz cudzieho jazyka alebo sa naučíte lyžovať? Nech už je vaše rozhodnutie akékoľvek, buďte na seba trošku prísna. Všetko sú to veci, ktoré chcete robiť sama pre seba. Tak ich robte a s potešením!

Zbohom zlozvyky

Je vašou neresťou napríklad fajčenie? Určite v tom nie ste sama. Ak ste sa s úderom polnoci rozhodla odhodiť poslednú cigaretu, naozaj to urobte. Nebuďte alibistka. Buď alebo! Žiadne výnimky počas osláv či pri poháriku vína neplatia. Ak to chcete urobiť z presvedčenia, rozhodne to dokážete!

Žiadny stres

Snažíte sa byť asertívna a ide vám to až do momentu, keď vás vytočí predavačka v potravinách alebo otrasný vodič na ceste? Nebuďte negatívna, nevytvárajte si stres a naučte sa pozitívne myslieť. Presne toto ste si povedal na začiatku roka? Začnite na ľudí pozerať inak, usmievajte sa a myslite pozitívne. Uvidíte, ako sa začnú meniť aj ľudia okolo vás.