Pomôžte zmeniť štatistiky: Vieme, koľko času za život strávite sexom!

Ako často sa milujete? A myslíte si, že to je málo alebo veľa? Najnovšie vedci prišli s veľmi zaujímavým prieskumom. Na vzorke ľudí z celého sveta skúmali, koľko času trávia sexom. A výsledok je celkom prekvapivý.

Doprajte si ho viac!

Spánkom strávite či posedávaním strávime až 1/3 života a ako je to so sexom? 900 ľudí z celého sveta sa zapojilo do prieskumu, ktorého výsledky hovoria jasnou rečou. Človek, či už je to muž alebo žena priemerne strávi sexom iba 0,45% života. Aj vám sa to zdá málo? Otázne je, koľko milostný akt trvá.

Ak by sme to prepočítali na dni, ide v priemere o 117 dní. Tí náruživejší a vášnivejší si na konto pripísali až 2% percentá. To znie už o čosi lepšie. Ak sa vám táto štatistika nepozdáva a rozhodli ste sa čísla trochu pozdvihnúť, smelo do toho!