Nepotrebuje karty, stačí jej energia: Jasnovidka Laura zistí o vás všetko!

„Je vážne dobrá, prečíta ťa za päť minút,“ hovorila mi kamarátka, keď navštívila jasnovidku Lauru. Či to naozaj dokáže, to som chcela zistiť na vlastnej koži. A nestačila som sa čudovať.

Keď vstúpim do domu v centre Modry, okamžite sa ocitnem v inom svete. Steny natreté tmavozelenou, izba je plná medených sošiek, veľkých obrazov a vyšívaných vankúšov, na starožitnom nábytku horia sviečky. Aj pani domáca v nej pôsobí ako zjavenie. Sympatická blondínka so silným ruským prízvukom je Laura. Vie, že som za ňou neprišla kvôli vešteniu budúcnosti, ale že o nej chcem napísať.

„Ja by som to aj tak hneď zistila, chodí sem veľa ľudí, ktorí si ma chcú len otestovať“ usmeje sa Laura, ktorá tvrdí, že s tými danosťami sa už narodila. „Už ako päťročná som sa rozprávala s duchmi. Myslela som si, že je to normálne, že to tak robia všetky deti. Našťastie, moji rodičia mi rozumeli, lebo aj môj otec mal také schopnosti a zdedil ich po rodičoch,“ začína svoje rozprávanie.

Nezostala však len pri pokusoch, ale mágiu päť rokov študovala vo Švajčiarsku a stále sa tam chodí učiť. Vraj preto, lebo je to jej poslanie. Lebo ak má niekto takéto schopnosti, cíti, že by ich mal posúvať ďalej. A ukazovať cestu aj iným ľuďom.

Všetci riešia lásku

Občas s kartami, občas pomocou lievaného vosku, ale väčšinou jej stačí len to, aby sa ako anténka napojila na energiu človeka. „Väčšinu ľudí trápia vzťahy. Potom je na rade práca, peniaze a až nakoniec zdravie. Nechápem, keď to je to najdôležitejšie,“ zamyslí sa a vie, o čom hovorí.

Sama totiž prežila klinickú smrť, pamätá si aj časy, keď sa po autonehode nemohla pohnúť, zažila stav, keď nedokázala pohnúť rukou, a tak je dnes pre ňu zdravie v zozname priorít na prvom mieste. „Ja sa vôbec nesťažujem, keď prší, keď mrzne alebo je vonku škaredé počasie. Vždy sa teším z toho, že môžem žiť, že vidím a počujem všetko naokolo.“ A ľudských osudov si za tie roky, čo sa venuje mágii, vypočula stovky. „Ale vždy za mnou prídu ľudia, ktorých niečo trápi. Lebo ak sú šťastní, pomoc u mňa veľmi nehľadajú.“

Trafila klinec po hlavičke

Ja síce vážny problém nemám, no zvedavosť by mi nedovolila odísť odtiaľto len tak. Laure stačí jeden pohľad a okamžite ma ošacuje. Vraj som už ako dieťa vedela, čo chcem robiť. Bingo! Naozaj som už odmalička bola presvedčená, že ako dospeláčka chcem písať a že ma to raz bude živiť. Ale tvrdí, že by som si mala viac veriť a nebyť na seba taká náročná.

„Vám sa stane, že niečo napíšete a o tri dni si poviete – mohla som to napísať aj inak. Lepšie. Však je to tak?“ opýta sa ma a ja nechápem, ako mohla tak rýchlo trafiť klinec po hlavičke. Keď potom vyloží na stôl kôpku kariet, len pokojne prikyvuje hlavou. U nás doma vraj všetko klape. Môžem byť spokojná, lebo mám pri sebe chlapa, ktorý ma podporuje. Aj to je pravda. A že síce nemám toľko peňazí, koľko by som potrebovala, no radí mi, aby som to až tak neriešila. Lebo peniaze prídu.

A mne zase padne sánka. Ako, dopekla, mohla vidieť niečo, nad čím pár mesiacov len rozmýšľam? Že si potrebujem zvýšiť hypotéku? A keď sa pýtam na svoju tínedžerku, Laura chce najskôr vidieť jej fotku. A potom ma vetou, že to dievča je neskutočná tuláčka, opäť zaklincuje do stoličky. Moja dcéra totiž už pár rokov nežije ničím iným len svojimi plánmi na cestovanie. Večne ju to ťahá niekam do sveta, a to nemá ešte ani osemnásť.

Oko všetko nevidí

Viac zo svojej budúcnosti už nechcem vedieť, lebo mám pred tým neskutočný rešpekt, a tak sa radšej pýtam, či ako veštkyňa dokáže pomôcť aj sebe. Vraj to veľmi nerobí, lebo nestíha, no keď jej pred jedenástimi rokmi umrel na infarkt manžel, tušila, že sa to stane. „Bol úspešný biznismen, stále pracoval a aj keď som ho prosila, aby spomalil tempo, neposlúchol ma.

Zomrel na infarkt. Náhle, zo dňa na deň, a ja som zostala s malým synom sama. Ale často sa s ním rozprávam,“ priznáva Laura, ktorá je presvedčená, že duša po smrti nezomiera, ale zostáva na svete.

„Ťažko sa to dá pochopiť, lenže veľa vecí, ktoré fungujú, nevidíme. Je to podobné, ako keď list rastliny položíme pod mikroskop a zrazu zistíme, čo všetko sa vnútri skrýva. A tak to funguje aj s dušami. Oko vidí len to, čo mu je dané vidieť, preto bežný človek duše nevidí. To však neznamená, že neexistujú, práve naopak. Aj s vami sem za mnou prišla staršia pani. Videla som ju hneď, ako ste vošli,“ šokuje ma Laura a ja okamžite viem, o koho ide. Musím to rozdýchať, áno, aj slzy sa objavia, ale rozpisovať sa o tom nechcem.

