Nový hit obývacích izieb

Máte radi zmenu? Potom by ste si iste radi premieňali interiér podľa aktuálnych trendov alebo podľa nálady.

Nemusíte kupovať novú sedačku, ale jednoducho prezlečte svoju pôvodnú.

Napínacie poťahy decoDoma fungujú v podstate ako druhé čalúnenie a vykúzlia z vašej starej sedačky zbrusu novú. Sú vysoko roztiahnuteľné všetkými smermi a jednoducho sa prispôsobia každému typu sedacej súpravy alebo kresla. Podobne ako sa obliekate vy, oblečiete aj vašu sedačku. Napríklad hnedé odtiene prestúpia váš interiér teplou a domáckou atmosférou. Navyše je to skvelá farba do domácnosti so zvieratami a deťmi. Krásne hnedé odtiene s 3D štruktúrou nájdete v kolekcii Fuste.

Červená farba vianoc

K vianočne ladenému interiéru sa vám budú hodiť poťahy v červených odtieňoch. Poťahy sedačku ochránia aj pred domácimi miláčikmi. Môžete ich v pokoji nechať spať na sedačke a nemať strach, že budú všade chlpy, ktoré už neodstránite. Poťah ide veľmi ľahko zložiť a vyprať. Starším sedačkám vráti poťah zašlú krásu, napríklad práve v podobe krásneho nového červeného kabáta.

Nebojte sa svetlých odtieňov

Svetlé odtiene dokážu interiér opticky zväčšiť, sú veľmi univerzálne a skvele sa kombinujú s akýmikoľvek doplnkami. Ak ste sa ich až doteraz báli len kvôli tomu, že sa bude sedačka potom ťažko udržiavať čistá, už nemusíte. Napínacie poťahy sa dajú totiž jednoducho vyzliecť a vyprať v práčke. Ideálne je mať poťahy dvoje, jedny dať do práčky a užívať si zmenu s inou variantou poťahu. Vaša sedačka tak bude stále čistá.

Napínacie poťahy sú riešením nielen pre jednoduchú zmenu interiéru, ale taktiež napríklad na zakrytie už opotrebovaného čalúnenia alebo škvŕn. Napínací poťah prekryje škvrny, diery v čalúnení a iné nedostatky starej sedačky, ktorá sa ukrýva pod ním. Presne takto bude potom vyzerať vaše kreslo alebo sedačka v novom kabáte. Vyberte si ten pravý poťah pre vašu obývaciu izbu z celkom 308 variantov napínacích poťahov spoločnosti decoDoma.