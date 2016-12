Ako si vybrať na Vianoce mrazenú rybu so súťažou

Základné pravidlo pri výbere mrazenej ryby znie: Všímajte si, v akom pomere k rybe je pridaná voda a z akého zdroja ryba pochádza. Poďme sa na toto odporúčanie pozrieť bližšie.

Čo najmenšia glazúra bez prídavných látok

Pridaná voda v mrazených rybách má svoje opodstatnenie. Existujú však dva spôsoby pridávania vody do rýb pri ich mrazení. Prvým je pridanie čistej vody s cieľom vytvoriť ochrannú vrstvu ľadu na povrchu vody. Táto vrstva sa nazýva glazúra a jej úlohou je chrániť rybu pred oxidáciou. Druhým zaužívaným spôsobom je doplnenie ryby aj o vodu obsahujúcu polyfosfáty. To sú prídavné látky, ktorých cieľom je pridanú vodu ešte viac udržať v rybe. Oba druhy musia byť uvedené na obale ryby v zložení a deklarované aj v percentách - či už ide len o čistú vodu alebo aj prídavnú látku. „Pri výbere mrazenej ryby odporúčame zákazníkom dbať na to, aby bola pri nich ochranná glazúra v čo najmenšom pomere k rybe. A tiež, aby neobsahovala žiadne prídavné látky,“ hovorí Michal Britvík, generálny riaditeľ Ryba Žilina. Optimálne percento pridanej vody v glazúre pri mrazených rybách by sa malo podľa odborníkov pohybovať v rozmedzí od 5 do 10%. Pri vyššej glazúre (napr. pri produktoch s 20- až 30-percentnou glazúrou), už v balení výrazne klesá hmotnosť samotnej ryby a platíte za vodu.

Lov vs. chov

Pri výbere rýb je dobré zaujímať sa aj o ich pôvod. Najskôr si všimnite, či boli ryby na vašom stole vylovené alebo pochádzajú z chovu. Výhodou rýb z voľného lovu je ich život v prirodzenom prostredí, čo má vplyv na kvalitu svaloviny. Nevýhodou je, že je možné ich loviť len počas určitého výlovného obdobia. Oproti tomu ryby z chovu sú dostupné počas celého roka a predávať ich je možné len podľa presne špecifikovaných požiadaviek (napr. na ich veľkosť a pod.).

Pri sladkovodných rybách v našom prostredí sa už prakticky nedá hovoriť o voľnom love. Ide už takmer výlučne o chov. Morské ryby pochádzajú prevažne z lovu, pričom chov sa týka prakticky výhradne len atlantického lososa, a to najmä v Nórsku a Chile, kde sú podmienky mora, fjordov a teploty identické. „Trendom je v čo možno najvernejšej miere prispôsobiť podmienky chovu prirodzenému prostrediu rýb. Napríklad tým, že chovné ohrady sú situované vo fjordoch na takých miestach, kde je najväčší pohyb vody pri prílive a odlive. To simuluje u rýb prirodzený pohyb v mori, v ktorom musia plávať,“ vysvetľuje Michal Britvík.

A ako je to s lovom rýb v svetových moriach a oceánoch a ich potenciálnou kontamináciou? Aj keď sa na internete z času na čas vyskytne správa o zdraviu škodlivom rybom mäse, treba pamätať na to, že dovoz rýb do Európskej únie je mimoriadne prísne kontrolovaný. Ryby prichádzajúce cez spracovateľov na domáci trh sa lovia na otvorených moriach, ktoré sú trvalo monitorované.

Vyhrajte balíček kvalitných mrazených rýb Radoma

Široký sortiment kvalitných a cenovo výhodných mrazených rýb pre vaše recepty nájdete v obchodoch s logom značky Radoma, ktorá patrí slovenskému výrobcovi a distribútorovi Ryba Žilina.

Mrazené ryby Radoma obsahujú ochrannú glazúru v pomere max. 10 % k rybe a sú zásadne bez akýchkoľvek prídavných látok. Medzi najobľúbenejšie mrazené produkty patria napríklad filé z treskovitých rýb (vylovené v moriach v Rusku a USA), filety tmavej tresky (vylovené v severo-východnom Atlantickom oceáne v okolí Islandu), filety zo zubáča (zo sladkovodného chovu v Rusku a Kazachstane), filety z lososa (vylovené v severo-východnom Tichom oceáne v Rusku) a pangasius či tilapia (zo sladkovodného chovu vo Vietname a Číne).

Ryba Žilina vám prináša možnosť jednému z Vás vyhrať pred Vianocami balík produktov mrazených rýb najvyššej kvality v hodnote 30 eur. Súťaž trvá do 14.12.2016.