Časovaná bomba: Zubnú kefku nepožičiavajte a meňte po každej chorobe!

Aj vy sa nerada lúčite so svojou zubnou kefkou? Robíte zle. Za novú by ste ju mali vymeniť po chorobe, ale aj keď vidíte, že stráca tvar. Aj keby to bolo každé dva týždne!

Strapatá, špinavá a stará zubná kefka pôsobí v ústach ako časovaná bomba. Zarábate si na kaz, zápal ďasien a parodontózu. Nesprávna kefka nevyčistí zuby dôkladne, odhaľuje krčky a nemilosrdne derie zubnú sklovinu. Na novú kefku by ste mali myslieť už po mesiaci, aj keď vyzerá dobre. Množia sa na nej nebezpečné baktérie. Kefku vymeňte za novú aj po každom infekčnom ochorení. Inak hrozí, že sa chrípkou alebo herpesom nakazíte sama od seba.

Nikomu je nepožičajte

S kefkou sa rozlúčte, aj keď je rozstrapkaná, hoci už po dvoch týždňoch. Odstávajúce vlákna neplnia svoju funkciu a môžu dráždiť, dokonca aj poraniť ďasná. Nabudúce pri umývaní zubov radšej menej tlačte. Kefku nikomu nepožičajte. Okrem toho, že sa môžete nakaziť žltačkou typu C, požičiavanie zubnej kefky je vrcholne nevhodné, aj keby bolo len jednorazové.

Po každom použití kefku starostlivo opláchnite teplou vodou a ukladajte vždy štetinami dohora, aby dôkladne a rýchlo uschla. Každá zubná kefka by mala mať vlastný pohárik. Ak sa dotkne hlavičky inej kefky, prenesú sa na ňu nebezpečné baktérie.

Ktorá je vhodná?

Vybrať si z množstva zubných kefiek môže byť poriadny problém. Keď vás však osloví kefka len preto, že má lákavé farby, ale nepozeráte sa na jej hlavičku, robíte zle. Vyberajte čo najmenšiu pracovnú hlavičku. Tá ľahko dosiahne aj na nedostupné osmičky. Uprednostňujte husté a rovno zostrihnuté štetinky. Na rozdiel od zložito nasadených, ktoré sa križujú na všetky strany, účinnejšie odstraňuje zubný povlak. Najšetrnejšie vyčistí zuby mäkká a jemná kefka z umelých vláken so zaoblenými koncami.

Prispôsobí sa anatómii zubov, nederie sklovinu a nezraňuje ďasná. Tvrdé vlákna dokážu spôsobiť škody, ktoré na začiatku nevidíte. Ale ak vás začnú bolieť krčky, keď jete sladké, ovocie či pijete ovocnú šťavu, alebo zuby reagujú ostrou bolesťou na všetko studené a bolia aj pri čistení, asi ste si odhalili krčky alebo zodrali zubnú sklovinu. Zájdite k stomatológovi.

Správne čistenie

O pravidlách správneho čistenia vás už určite neraz informoval váš stomatológ. Zuby čistite aspoň dvakrát denne, najlepšie ráno a večer. Myslite na to, že zvyšky potravy nalepené na zuboch páchajú najväčšie škody práve v noci. Vtedy oddychujú aj slinné žľazy a neriedia zubný povlak. Nezabudnite na medzizubné priestory. Pomôže vám medzizubná kefka, teda tenký drôtik s jemnými štetinkami, ktorý ľahko zavediete do priestoru medzi zubami.

Správnu veľkosť vám vyberie váš stomatológ. Ak máte „husté“ zuby, vhodnejšie bude pre vás používať zubnú niť. Aspoň večer po umytí zubov, lebo dôkladne vyčistí medzizubné priestory a dosiahne aj tam, kam sa so zubnou kefkou nedostanete. Máte doma dieťa? Nespoliehajte sa na to, že si umylo zúbky. Ak to aj spraví, pravdepodobne nie dokonale. Riaďte sa pravidlom, že deťom do sedem rokov by ste mali dočistiť zuby vy. Inak riskujete, že im predčasne zhnijú aj mliečne zuby.

Vedeli ste, že…?

povlak na zuboch vzniká už dve hodiny po vyčistení zubov? Dozrieva však až po 70 hodinách.

najmenej vhodnou metódou je horizontálne čistenie zubov, teda zo strany na stranu? Kefka vyčistí len predné plochy, do medzizubných priestorov sa nedostane vôbec.

Nájdete ho na čele: Masážou tohto bodu dokážete zmierniť 8 problémov