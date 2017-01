Do Silvestra ste FIT: 3 zaručené domáce spôsoby, ako sa zbaviť nádchy!

Aj u vás je silvestrovská oslava s priateľmi ohrozená? Nedajte nádche a prechladnutiu viac šancu. Vieme, ako sa expresne rýchlo dostane opäť do formy!

Silvester klope na dvere a vy ležíte v posteli s nádchou? Nezúfajte, poradíme vám 3 domáce recepty, ktoré pôsobia priam zázračne. Ešte stále je šanca, že Nový rok privítate na dobrej párty a nie s vreckovkami v ruke.

Mokré ponožky

Nekrúťte hlavou, táto domáca „medicína“ naozaj funguje a vedeli to už naše staré mamy. Predtým, ako sa večer uložíte do postele, na nohy si dajte mokré ponožky a zabaľte ich do mikroténového vrecúška. Váš krvný obeh sa nabudí a uvoľnia sa dýchacie cesty.

Nastrúhaný chren

Foto: Shutterstock.com

Nie je vám táto surovina príliš po chuti? Skúste sa na pár minút prekonať a uveríte na zázraky. Lyžička nastrúhaného chrenu zničí každý bacil vo vašom tele a navyše uvoľní dýchacie cesty. Ak máte naopak radi chilli, primiešajte si ho do jedla. Funguje rovnako.

Horčičný zábal

Vyskúšali ste už takmer všetky nosové spreje z lekárne a naozaj nič nepomáha? Urobte si doma zábal z horčičných semienok. Dve až tri lyžice rozdrvte, primiešajte múku a vodu. Hrudník natrite mastnejším krémom a aplikujte pripravenú zmes. Nechajte pôsobiť 15-20 minút. Rozhodne sa vám uľaví.

