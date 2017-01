Majte cukor na uzde: 10 skvelých trikov do kuchyne každého diabetika

Rozkolísaná glykémia ubližuje nielen diabetikom, ale aj zdravým ľuďom. Naučíme vás zopár trikov.

Postihnutie očí, nervov, obličiek, srdca a ciev, to je reálna hrozba pre diabetika, ak nedrží svoju hladinu cukru v norme. Lieky či dodaný inzulín však zázraky neurobia – najdôležitejšie je to, čo a kedy si dajú na tanier. Diabetologická zdravotná sestra Mária Štefáková hovorí, že ak sa rodina prispôsobí svojmu cukrovkárovi, bude takisto zdravšia.

Tu je zopár jej trikov do každej kuchyne, v ktorej by mali byť skôr potraviny s nízkym glykemickým indexom, pretože sa trávia pomalšie a postupne:

Sacharidy trávime 3-4 hodiny, bielkoviny 5-6 hodín, tuky až 7 hodín. Tuky teda dokážu spomaľovať trávenie sacharidov. Keď zjete len suchú žemľu, glykémia vystúpi rýchlejšie, ako keď na ňu dáte kúsok syra alebo maslo. Ideálne sú zemiaky varené v šupke, ak však máte radi zemiakovú kašu, pridajte do nej maslo alebo predtým zjedzte zeleninu. Ak varíte očistené zemiaky nakrájané na kocky, pridajte do vody lyžicu octu. Cestoviny príliš nerozvárajte a po uvarení ich opláchnite studenou vodou. Ovsené vločky opražte nasucho na panvici, budú aj chutnejšie. Do ryže pridajte lyžicu mlieka, bude sa menej lepiť aj glykémia bude lepšia. Ideálna je však naturálna ryža. Plnotučné mlieko má nižší glykemický index ako polotučné. Hlad zaženiete kedykoľvek zeleninou bez obáv – diabetici by však mali započítať do takzvanej sacharidovej jednotky hrášok, mrkvu, cviklu, kukuricu, strukoviny a zemiaky. Ostatná zelenina – paprika, rajčiny, brokolica, šalát, karfiol a iné – glykémiu neovplyvňuje. Potrebujete vlákninu – denne 30 gramov. Nájdete ju v strukovinách, celozrnných obilninách, ovocí a zelenine. Pozor, diabetik na inzulíne by nemal začínať deň ovocnou miskou – väčšia dávka spôsobí rýchle vybehnutie cukru a o krátky čas rýchly pokles až do hypoglykémie. Ovocie sa trávi rýchlo, pretože neobsahuje tuky ani bielkoviny, ktoré dokážu spomaliť uvoľňovanie sacharidov a ich premenu na glukózu. Ak si neviete odpustiť pivo „na pretrávenie“ po večeri, dajte si len malé a svetlé – po čiernom a rezanom glykémia rýchlo stúpa.

Na korčule

Pohyb okrem iného zlepšuje citlivosť tkanív na inzulín, takže zvlášť počas sviatkov, keď viac hrešíme jedlom, nie je dôvod ležať na gauči. „Korčuľujte sa, lyžujte, choďte na turistiku, do plavárne,“ radí diabetológ. Pozor, u diabetikov do šesťdesiat rokov by tepová frekvencia počas cvičenia nemala presiahnuť 120 úderov za minútu.

Klamete sami seba

Diabetológ doc. MUDr. Zbynek Schroner hovorí: „V kaviarni som náhodou začul rozhovor dvoch svojich pacientok o tom, že pred blížiacou sa kontrolou musia opäť nasadiť aspoň dvojdňovú kúru kyslou kapustou, aby mali dobré výsledky cukru v krvi, aby som nebol z toho nešťastný. Po prvé, je to ich zdravie a život. Po druhé, ak vyšetrím aj glykovaný hemoglobín, teda množstvo cukru naviazaného na hemoglobín v krvinkách, zistím, ako dobre alebo zle sa stravovali posledné dva až tri mesiace!“

Takéto vyšetrenie krvi by sa malo robiť raz za tri až šesť mesiacov. Hodnota glykovaného hemoglobínu by nemala byť vyššia ako 7. Ešte počas decembra a januára vám ho v niektorých vybraných lekárňach na Slovensku zadarmo vyšetria.

S vaším telom dokáže zázraky: Vyberte si čaj podľa krvnej skupiny!