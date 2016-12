Šťastné a nealergické: Dávajte pozor nielen na vianočný stromček a sviečky!

Alergici, ktorých dráždi peľ ihličnatých stromov, vo väčšine prípadov nemávajú so živým stromčekom problém. Alergici na pleseň by si však mali radšej kúpiť umelý.

Kýchate a slzíte počas Vianoc? Možno je na vine to, čo na nich máte najradšej.

Stres, panika a nákupy na poslednú chvíľu sú strašiakmi sviatkov. Ale to skutočné peklo vás možno čaká až doma v pokoji, keď položíte na stôl vianočnú ružu, zapálite sviečku a pustíte sa do zdobenia stromčeka. Hapčí? Je to pravda!

Odzvonilo stromčeku?

Alergia na symbol Vianoc je síce veľmi zriedkavá, ale neznamená to, že vás nemôže postihnúť. V zahraničí ju označujú ako syndróm vianočného stromčeka. Jej zákernosť spočíva v tom, že pri bežnej prechádzke lesom vám ihličnany vôbec nemusia prekážať. Problém nastane až doma, keď vlhký stromček prinesiete do teplého prostredia a necháte ho dlhšie odložený.

„Alergici, ktorých dráždi peľ ihličnatých stromov, vo väčšine prípadov nemávajú so živým stromčekom problém. Alergici na pleseň by si však mali radšej kúpiť umelý. Plesne sa môžu tvoriť na kôre aj na ihličí,“ dozvedáme sa od alergiológa Martina Lešťana. Keď už, alergikom odporúča zdobiť čerstvo spílený a suchší stromček. Inak riskujú okrem zápalu očných spojoviek aj alergickú nádchu či astmu. Svrbenie a podráždenie pokožky zas môže vyvolať miazga na kôre.

Bez plamienka?

Zapálili ste si voňavú sviečku? A čo arómolampy, bytové parfumy alebo elektrické osviežovače vzduchu? Tie vás nedráždia? Vonné látky, ktoré sa uvoľňujú do ovzdušia, nie sú pre citlivky. „Rôzne umelé vône či vonné sviečky môžu u alergikov spustiť kýchanie, výtok z nosa, svrbenie očí a podnebia úst. Dokonca dokážu vyvolať záchvat prieduškovej astmy,“ prekvapuje nás doktor Lešťan. Aby ste sa im ako alergik či astmatik vyhli, podrobne si preštudujte zloženie výrobku, ktorý hodláte páliť. Ak patrí do kategórie parfumovaných, nie je pre vás vhodný. Majte sa na pozore aj pri nevoňavých sviečkach, ktoré sú farbené a mohli by obsahovať dráždivé látky. Horením sa dostávajú do ovzdušia.

Bezpečný stromček

Skôr než stromček prinesiete domov, postriekajte ho vodou. Odstránite tak časť peľu a miazgy z kôry aj z ihličia. Vložte stromček do vedra s vodou a nechajte ho na vzduchu vysušiť, až potom ho dajte dnu. So stromčekom manipulujte v rukaviciach, oblečte si aj dlhé rukávy.



