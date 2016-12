STOP nepríjemnému zápachu: Vieme, ktorá zelenina negatívne ovplyvňuje pot!

Nech robíte čokoľvek, je vás „cítiť“ na kilometer aj napriek tomu, že hygiena je u vás na prvom mieste a vonku nie sú tropické teploty? Vieme, kde je problém!

Potenie je úplne prirodzená funkcia organizmu. Čo však v prípade, keď ho sprevádza nepríjemný zápach, ktorý strpčuje život nielen vám ale i vášmu okoliu? Pozrite sa na svoj tanier! Ak sa tento problém týka ja vás, vyhnúť by ste sa mali konzumácii tejto suroviny.

Pozor na paradajky

Foto: Profimedia.sk

Zápach potu ovplyvňuje hneď niekoľko faktorov. Inak sa potia muži, inak ženy. Významnú úlohu hrá váš vek, zdravotný stav ale i to, čo si pravidelne servírujete na tanier. Zatiaľ, čo niektoré faktory ovplyvniť jednoducho nejde, so stravou sa predsa len môžete pohrať. A po tomto zistení dokonca musíte. Britskí dermatológovia prišli totiž na to, že za zapáchajúci pot môžu obľúbené paradajky.

Už 4 denne!

Doktor Charles Stewart z Británie pacientom, ktorí sa sťažovali na zapáchajúci pot zakázal konzumáciu paradajok. Napriek tomu, že sú zdrojom lykopénu, ktorý chráni organizmus pred rakovinou a ďalšími chorobami obsahujú tiež terpény. A práve tie sú príčinou zápachu. Už paradajky denne môžu spôsobiť u niektorých ľudí problém, po ktorom nikto z nás netúži.

